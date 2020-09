Un mondo senza superpotenze e leadership, e sempre più caotico

L’era post-americana è il titolo di un libro del giornalista della Cnn Fareed Zakaria pubblicato nel 2011, in cui l’autore spiegava che il cambiamento del mondo non era dovuto tanto a un presunto declino degli Stati Uniti, quanto “all’ascesa degli altri”, ovvero la Cina, l’India eccetera. La leadership statunitense, spiegava Zakaria, persisteva in tutti gli ambiti: economico, tecnologico, militare e politico.

A quasi un decennio di distanza dalla pubblicazione, dopo quattro anni di presidenza Trump, Zakaria potrebbe dare un senso diverso al titolo del suo libro. Anche se “l’ascesa degli altri” è ancora evidente (in particolare quella della Cina) gli Stati Uniti hanno operato una ritirata relativa dalle questioni globali. Non si tratta di isolazionismo, ma di un impegno a singhiozzo e unilaterale che ha modificato la natura dei rapporti internazionali.

Il mondo post-americano versione 2020 è un mondo senza una leadership incontestata. Di sicuro non esiste più la “iperpotenza” di cui parlava l’ex ministro degli esteri francese Hubert Védrine dopo la fine della guerra fredda e negli anni novanta, e nemmeno il gendarme onnipresente su tutti i continenti. Il riflusso è cominciato con Barack Obama e il suo rifiuto di intervenire in Siria nel 2014, ed è stata accelerato da Donald Trump.

Questa mancanza di leadership ha favorito l’emergere di un mondo multipolare. Il problema è che questo mondo non conosce più regole comuni e appare sempre più caotico.

Trump ha cambiato la natura della leadership mondiale degli Stati Uniti. Il presidente non ammette fede né legge, non riconosce le alleanze del passato ed è diventato imprevedibile e irrazionale.

