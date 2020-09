La società statale austriaca ÖBB gestirà il collegamento ferroviario Bratislava-Komárno

Sarà la società statale austriaca ÖBB a gestire il collegamento ferroviario sulla linea Bratislava-Komárno nei prossimi due anni. A partire dal 13 dicembre, con il nuovo orario invernale dei treni, verrà avviato infatti un rapporto di collaborazione con la compagnia ferroviaria slovacca (ŽSSK), che sostituirà il servizio offerto negli ultimi dieci anni dalla compagnia privata ceca RegioJet.

Secondo il Ministero dei Trasporti, il vettore austriaco assicura un migliore rapporto prezzo-qualità su questa tratta, lunga circa cento chilometri e molto utilizzata dai passeggeri.

Si stima un sostegno statale inferiore a 200.000 euro, con un risparmio di alcune decine di migliaia di euro all’anno.

ÖBB si impegna a mantenere invariati gli orari ferroviari, apportando solo alcune lievi modifiche per ottimizzare i tempi di sosta nelle stazioni. Inoltre, saranno rispettate le regole previste dal Sistema di Trasporto Integrato della Regione di Bratislava (IDS) e aumenterà il numero di vagoni climatizzati, simili a quelli attualmente utilizzati sulla tratta Vienna-Marchegg-Bratislava.

“Per i prossimi due anni, i passeggeri possono aspettarsi un viaggio comodo e affidabile, cosa di cui sono molto soddisfatto”, ha affermato il ministro dei Trasporti Andrej Doležal, sottolineando di aver optato per l’offerta ritenuta migliore. Il Ministero ha infatti rifutato la proposta presentata dal vettore RegioJet, che si era offerto di installare l’aria condizionata su tutti i treni, ma senza rinnovare la flotta attualmente in servizio. La compagnia ceca aveva anche avanzato la richiesta di un contratto decennale, con un sostegno statale più elevato, sostenendo di avere bisogno di tempo per modificare il proprio materiale rotabile.

Nel frattempo, il Ministero dei Trasporti ha indetto una gara pubblica “trasparente” per la scelta della compagnia che opererà per dieci anni sulla tratta Bratislava-Komárno alla scadenza del contratto con la compagnia austriaca, ovvero dal 2023. Per i primi due bandi – nel dicembre del 2019 (per un contratto di dieci anni) e nel marzo di quest’anno (per un contratto di due anni) -, il Ministero non aveva ricevuto alcuna offerta. Nel secondo caso, solo le ferrovie nazionali avrebbero potuto soddisfare le condizioni richieste.

La linea Bratislava- Komárno è oggi la linea ferroviaria a binario singolo più trafficata della Slovacchia e l’unica non elettrificata in Slovacchia con servizio di treni a due piani. Il numero di passeggeri su questa tratta sta aumentando con ritmo costante sia per il forte incremento di coloro che abitano nelle nuove aree residenziali attorno alla capitale, sia per l’ingresso di RegioJet nel sistema di trasporto integrato della regione di Bratislava nel 2018. Tra le ragioni che inducono molti a preferire il treno come mezzo di trasporto per recarsi a Bratislava vanno anche segnalati i frequenti lavori di ricostruzione delle strade intorno e dentro la capitale.

(Paola Ferraris)

Foto: mindop.sk