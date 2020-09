Il “Primo soccorso” per datori di lavoro esteso a fine 2020. Finora aiuti per 557 milioni

Su proposta del ministero del Lavoro, e visto l’attuale sviluppo della situazione epidemiologica, il governo ha approvato mercoledì l’estensione del programma di “Primo Soccorso” (Prvá pomoc) per i datori di lavoro e lavoratori autonomi (SZČO) fino alla fine di quest’anno. Il prolungamento del programma di assistenza intende eliminare l’impatto negativo della pandemia sul mercato del lavoro e sull’occupazione, far fronte alla seconda ondata della pandemia e allo stesso tempo proteggere i posti di lavoro dei lavoratori dipendenti. Inoltre, a seguito della conclusione di un contratto di prestito nell’ambito di SURE, il nuovo strumento europeo contro la disoccupazione, il ministero del Lavoro proporrà un’estensione di tale assistenza fino alla fine del 2021.

Il ministro Milan Krajniak ha affermato di ritenere importante «continuare ad aiutare dipendenti, datori di lavoro e SZČO durante la situazione attuale. Soprattutto nelle regioni in cui il numero di persone infette è in aumento e vengono introdotte misure restrittive, i datori di lavoro o SZČO avranno bisogno di questo aiuto».

Secondo il ministero saranno necessari quasi 200 milioni di euro entro la fine dell’anno per l’assistenza agli imprenditori, risorse che sono incluse nel bilancio già approvato del progetto “Prvá pomoc”. Dopo l’approvazione di altri 631 milioni di euro dallo strumento SURE, «proporremo un’estensione del progetto fino alla fine del 2021», mentre dal 2022 «vogliamo aiutare le persone istituendo un nuovo fondo gestito dall’agenzia di previdenza sociale (Sociálna poisťovňa) chiamato Fondo per il mantenimento dell’occupazione, più conosciuto come kurzarbeit, grazie al quale sarà fornito un aiuto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per mantenere i posti di lavoro in caso di restrizioni temporanee alle attività, disastri naturali o durante una situazione di emergenza.

Fino ad ora gli uffici del lavoro hanno concluso quasi 124.000 accordi di assistenza nell’ambito del progetto “Prvá pomoc”. A marzo 2020, dichiara il ministero, sono stati sostenuti circa 381.000 dipendenti e SZČO, ad aprile quasi 480.000, a maggio oltre di 471.000, a giugno più di 285.600, a luglio 210.500 e per agosto finora quasi 60.000. Molti dei beneficiari hanno ricevuto i sussidi più volte. Complessivamente sono stati forniti aiuti per 557,7 milioni di euro, agevolando la protezione di circa un quarto dei posti di lavoro in Slovacchia, vale a dire circa cinquecentomila persone.

(La Redazione)