Borse di studio slovacche per l’anno accademico 2020/21

Nell’ambito del Programma di borse di studio del governo della Repubblica Slovacca per la mobilità studentesca è stata resa pubblica la possibilità di presentazione le domande per le borse di studio, di ricerca e di soggiorno di studio per l’anno accademico 2020/2021. Come sottolinea l’Istituto Slovacco, i candidati possono ottenere informazioni dettagliate sul programma sul sito web ufficiale del programma sul sito www.stipendia.sk, oppure sul sito www.scholarships.sk.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 ottobre 2020 alle ore 16:00, con la fruibilità dei soggiorni nel corso del semestre estivo dell’anno accademico 2020/2021. Le domande di borsa di studio possono attualmente essere presentate online sugli stessi siti indicati sopra.

(Red)

Foto Wokandapix CC0