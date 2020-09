Dall’UE 780 milioni per la Slovacchia come sostegno alla crisi

Secondo quanto affermato dal ministro per gli Investimenti, lo sviluppo regionale e l’informatizzazione Veronika Remišová (Za ľudí), la Slovacchia dovrebbe ottenere 780 milioni di euro dalla Commissione europea per gestire la crisi causata dalla pandemia di COVID-19. I fondi dovranno essere usati nei prossimi tre anni, e la Slovacchia intenderebbe usarli, in particolare, per sostenere i costi dei servizi, sanitari e delle forze di sicurezza, messi in campo durante la pandemia, inclusi benefici per il personale statale che ha lavorato in prima linea nell’emergenza, ha detto Remišová.

I fondi supplementari dell’iniziativa REACT-EU, decisa nel luglio di quest’anno, sono stati oggetto di discussione ieri in consiglio dei ministri. Il governo ha deciso di suddividere la somma a disposizione di 780 milioni in quattro programmi operativi, gestiti dal ministero per gli Investimenti: 113 milioni di euro andranno al Programma per una pubblica amministrazione efficiente, 449 milioni al Programma risorse umane, 24 milioni al Programma di assistenza alimentare e di base e 194 milioni al Programma operativo regionale integrato.

Secondo il ministro, le richieste di sostegno finanziario da parte di tutti i partner e delle regioni sono dieci volte superiori rispetto all’importo offerto dalla Commissione europea. Remišová ha detto che vorrebbe anche finanziare il sostegno al mantenimento dei posti di lavoro, il cosiddetto kurzarbeit. Il pacchetto finanziario sarà presentato in dettaglio più avanti, e la legge specifica sarà presentata entro la fine dell’anno.

