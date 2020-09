Radio-televisione pubblica, c’è chi vuole aumentare il canone dell’80%

Il gruppo di lavoro incaricato di sistemare i conti dell’emittente radiotelevisiva pubblica (RTVS – Radio e televisione della Slovacchia) ha proposto un aumento record del canone di concessione a 8,5 euro mensili. L’importo attuale del canone è di 4,64 euro, e 2,32 euro per i pensionati, deciso ormai diciassette anni fa. Nell’ultimo decennio sono stati diversi i tentativi per aggiornare questa cifra, tutti andati storti, l’ultimo nel 2016 quando il ministro della Cultura, il dicastero sotto il quale ricadono le concessioni radiotelevisive, propose un incremento di quasi il 50% a 7 euro.

La proposta, che prevede un aumento record dell’83%, deve ora passare la procedura di valutazione interministeriale e poi arrivare al consiglio dei ministri, per poi venire votata in Parlamento. Un percorso lungo e pieno di ostacoli che parte dall’assunto che RTVS debba principalmente finanziarsi proprio con i canoni pagati dai cittadini. Altre possibili fonti di reddito, oltre alla pubblicità, sono la produzione di serie e film originali, che però è finanziariamente impegnativa e si può fare solo con una azienda sana e in buone condizioni economiche.

(Red)

Foto DaGoaty cc by