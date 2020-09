Alena Zsuzsová rimane in custodia, è accusata di diversi omicidi

Alena Zsuzsová, che recentemente è stata prosciolta nel processo per l’omicidio del giornalista Ján Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová, rimane in custodia cautelare in quanto accusata di avere partecipato alla preparazione degli omicidi (che non sono mai stati portati a compimento) dei procuratori Maroš Žilinka e Peter Šufliarsky, quest’ultimo già vice procuratore generale, nonché dell’ex ministro e avvocato Daniel Lipšic. Lo ha deciso ieri un collegio giudicante della Corte Suprema confermando la decisione di custudia emessa all’inizio di agosto per i suddetti crimini. Zsuzsová, che ha lavorato come interprete per la lingua italiana ed era molto vicina all’uomo d’affari Marián Kočner per il quale ha svolto diversi compiti anche oltre i limiti dell’illegalità, era stata rilasciata a inizio settembre dopo la controversa sentenza sul processo Kuciak, ma subito riarrestata pochi passi dopo avere lasciato il carcere di massima sicurezza di Leopoldov.

La donna è inoltre accusata anche di aver fatto da intermediario per l’omicidio nel 2010 di László Basternák, ex sindaco di Hurbanovo (cittadina nella regione di Nitra), insieme a tre dei coimputati nell’omicidio Kuciak: Zoltán Andruskó, Miroslav Marček e Tomáš Szabó, tutti condannati, rispettivamente per 15, 23 e 25 anni.

(Red)

Foto FB/Aureliusz Marek Pędziwol