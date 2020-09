Piano nazionale di ripresa, conflitto tra governo e opposizione su come usare i soldi

Si doveva tenere ieri una sessione parlamentare straordinaria con oggetto il piano nazionale di ripresa che dovrebbe essere finanziato dal programma Next Generation EU, ovvero il cosiddetto Recovery Fund dell’Unione europea. La seduta, avviata dal partito di opposizione Smer-SD e da diversi parlamentari indipendenti per chiedere delucidazioni al governo, dal quale «non è stato ancora presentato nulla», sul documento che sarà inviato alla Commissione europea. Tuttavia, alla seduta soltanto 56 dei 133 presenti hanno votato a favore dell’ordine del giorno della sessione, che dunque è stata cancellata.

Il piano nazionale di ripresa, da finanziarsi con il Next Generation EU, dovrebbe essere presentato al Parlamento prima di essere inviato a Bruxelles, chiedono i firmatari della mozione. Il piano riguarda misure e modalità per superare la crisi, e come resistere alla robusta frenata nella crescita economica, che tuttavia il ministero delle Finanze ha dichiarato ieri che sarà meno grave di quando prospettato. Il fondo di ripresa Next Generation EU mette a disposizione della Slovacchia 7,5 miliardi di euro.

I firmatari hanno chiesto al governo che il documento venga discusso in Parlamento, e che anche l’opposizione possa dire la sua, come ha rilevato l’ex ministro delle Finanze Ladislav Kamenický (Smer-SD) la scorsa settimana. Il Parlamento dovrebbe occuparsi di diverse questioni come il modo in cui stimolare il potenziale di crescita del paese, la creazione di nuovi posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello Stato. Con l’avvio della sessione speciale l’opposizione intendeva proporre una risoluzione parlamentare che impegni il premier Igor Matovič (OĽaNO) a presentare la versione finale del piano al Parlamento per un dibattito prima che il documento sia formalmente inviato alla Commissione europea. Inoltre, la stesura del documento avrebbe dovuto essere compiuta mantenendo un livello intenso di dialogo sociale, e non fatta nel chiuso delle stanze del governo.

Al respingimento dell’ordine del giorno della mozione, il capo di Smer Robert Fico ha indicato un articolo della Costituzione che tratta della cooperazione del governo e del Parlamento sulle questioni comunitarie. Secondo Fico, l’articolo afferma che se il Parlamento non adotterà una posizione sulla risoluzione proposta da Smer entro due settimane, la risoluzione diventerà vincolante per il governo.

Secondo il presidente del Parlamento Boris Kollár (Sme Rodina), che ha confermato le parole del capo dell’opposizione, il piano nazionale di ripresa potrebbe essere discusso in Parlamento a settembre in un’altra sessione parlamentare. «Stiamo parlando di questo con i parlamentari della coalizione», ha affermato Kollár, leader del secondo partito più forte dei quattro al governo, aggiungendo che rimangono sette giorni per trovare una soluzione legislativa.

D’altra parte, il primo ministro Igor Matovič (OĽaNO) ha dichiarato di non considerare i parlamentari dell’opposizione dei partner della coalizione per la discussione del piano di ripresa. Secondo lui, gli ex primi ministri Peter Pellegrini e Fico hanno rubato 30 miliardi di euro alla Slovacchia, il che non dà loro alcun diritto morale di discutere i fondi che il Paese dovrebbe ricevere dall’UE.

(Red)

Illustr. B.Slovacchia