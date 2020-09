Ministro: +20% contagi a settimana, non esclusa chiusura a Austria e Ungheria

Il numero di persone infettate dal virus Sars-Cov-2 in Slovacchia aumenta a un ritmo del 20% a settimana e diversi Uffici regionali di sanità pubblica stanno raggiungendo la piena capacità di lavoro (alcuni l’hanno superata) nell’organizzare i test per il Covid-19, la ricostruzione della catena di contatti dei contagiati e il rintracciamento di queste persone per imporre loro l’isolamento domestico o l’esame rinofaringeo, il cosiddetto tampone. Il ministro della Salute Marek Krajčí ha ammesso ieri che potrebbero nascere delle difficoltà, anche se al momento non sono stati rilevati problemi tali da preoccupare. Con l’obiettivo di identificare più rapidamente gli individui che sono entrati in contatto con persone affette da coronavirus il governo ha approvato ieri una proposta di acquisto di 500.000 test di screening dell’antigene, i cosiddetti test rapidi che sono più adatti del tampone per uno screening di massa.

I test saranno utilizzati principalmente alle frontiere, nelle strutture sanitarie, nelle case di riposo o durante i test sulle persone in infrastrutture critiche. Il risultato di questi test è affidabile al 97-98% rispetto ai test PCR standard. Della commessa si sta occupando la società Riserve materiali di Stato (SŠHR), che conta di ottenerli a breve a un costo massimo di 10 euro ciascuno, per consegnarli alle strutture summenzionate.

Nuove chiusure di frontiere?

Lo stesso ministro Krajčí ha inoltre avvisato che entro domani (venerdì) saranno prese nuove decisioni su ulteriori chiusure verso paesi la cui situazione epidemiologica risulta in rapido peggioramento. Ha parlato in particolare di Austria e Ungheria, che potrebbero essere inserite nell’elenco dei paesi a rischio (o “rossi”), andando a fare compagnia alla Repubblica Ceca che vi è stata aggiunta pochi giorni fa. All’inizio di settembre il primo ministro della Slovacchia aveva concordato coi colleghi di Austria e Repubblica Ceca di non volere chiudere le rispettive frontiere fino all’ultimo momento.

Il consiglio dei ministri avrebbe anche discusso nella riunione di ieri delle eccezioni alle restrizioni alle frontiere. Secondo Krajčí, che peraltro da oggi è nuovamente in isolamento preventivo dopo aver appreso di essere stato in contatto in una riunione di lavoro con una persona risultata positiva al coronavirus, le esclusioni dal regime di limitazioni sono tante, troppe, e in buona misura si tratta di decisioni politiche.

Dal canto suo, il premier Igor Matovič ostenta sicurezza, e afferma che il governo non ha trascurato i preparativi per la seconda ondata di coronavirus e che la Slovacchia ha la situazione sotto controllo. Egli ha detto di avere proposto al consiglio dei ministri delle misure, che non ha voluto ancora divulgare, e ha invitato le persone a essere responsabili e ad aderire alle misure governative per limitare la diffusione del contagio. Purtroppo, ha affermato, solo due terzi degli slovacchi rispettano la normativa, mentre un terzo non lo fa.

Intanto domani, venerdì 25 settembre, la polizia sarà presente su tutti i valichi di frontiera per una azione di controllo e prevenzione. Obiettivo principale dell’operazione è scoprire lo stato attuale del traffico attraverso i valichi di frontiera con i paesi vicini. La polizia verificherà con cadenza casuale il rispetto delle misure dell’Ufficio di sanità pubblica. I controlli si svolgeranno presso o vicino ai valichi di frontiera, con particolare attenzione ai confini con Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Ucraina in entrambe le direzioni. Il ministro dell’Economia Richard Sulík ha negato che negozi e ristoranti possano essere chiusi di nuovo, e anche le scuole non dovrebbero subire chiusure indiscriminate ma piuttosto reagire di volta in volta a casi di contagio con la sospensione delle lezioni e l’isolamento domestico solo per classi specifiche o al massimo interi istituti.

