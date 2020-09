Balcani occidentali, il flop della strategia UE di cooperazione regionale

Un recente studio della Bertelsmann Stiftung si è concentrato sulla valutazione degli ultimi vent’anni di strategia di cooperazione regionale dell’Ue nei Balcani occidentali, visti dal punto di vista economico.

Quello della cooperazione regionale è un obiettivo ambizioso ed a cui è stato dato molto rilievo soprattutto a causa dello stallo politico in cui è finito il processo di allargamento: molto si è quindi puntato sulle relazioni economiche tra Ue e Balcani e all’interno dei Balcani stessi come volano di una futura integrazione.

Ora questo recente studio si è posto l’obiettivo di valutare quanto si sia trattato di mera retorica e quanto abbia effettivamente avuto un impatto sul terreno: migliorando gli standard di vita, aumentando le connessioni economiche tra Ue e Balcani occidentali, facilitando le relazioni politiche e, in ultimo, contribuendo ad un progresso verso l’integrazione nell’Ue di quest’area d’Europa.

Si partiva male…

Gli autori del report sottolineano innanzitutto come molti dei prerequisiti per rendere efficaci le politiche regionali Ue fossero assenti negli ultimi vent’anni: le questioni territoriali sono rimaste molto rilevanti, molte élite locali non hanno mai investito nel processo, gli standard istituzionali e di governance sono rimasti tendenzialmente bassi in tutta la regione.

Dal punto di vista prettamente economico si sottolinea come, almeno sino al 2008, alcuni elementi a favore di queste politiche regionali vi fossero. La crescita nei primi anni 2000 delle economie Ue era rilevante e le economie dei Balcani occidentali avevano alcuni vantaggi comparativi tra loro e quindi, almeno in teoria, vi erano interessi congiunti nell’integrare le strutture produttive. Ma la povertà e – con la parziale eccezione della Serbia – il poco peso delle economie di questi paesi hanno reso minimi i vantaggi dell’integrazione. A questo – si specifica nel report – vanno aggiunte, a rendere il tutto più complesso, barriere non-tariffarie e scarsa logistica e connettività.

In questa situazione per garantire un sensibile balzo in avanti nell’integrazione economica regionale sarebbe servito un significativo coordinamento nelle politiche, cosa mai avvenuta. Cosa avrebbe dovuto fare Bruxelles? Solo più incentivi offerti ai paesi dei Balcani occidentali avrebbero potuto far funzionare il tutto.

Cosa è stato fatto

In questi vent’anni è stata lanciata una moltitudine di iniziative che riguardano il commercio estero, gli investimenti e le infrastrutture. Nel report si analizzano ad esempio gli effetti degli accordi bilaterali di libero scambio (FTAs) sottoscritti a partire dal 2002 tra paesi dei Balcani occidentali. Si sottolinea come abbiano avuto un impatto positivo sul commercio interregionale stimando ad un incremento del 13.9% il loro apporto. Una cifra che però, si nota, è la metà di quanto venga normalmente stimato come aumento legato ad un accordo di questo tipo. Un dato condizionato dalla Serbia, che nel periodo esaminato ha notevolmente aumentato importazioni ed esportazioni nei confronti dell’Ue, a detrimento di quelle intra-regionali. Senza il dato della Serbia il commercio tra i restanti 5 paesi dei Balcani occidentali è aumentato infatti del 70%.

Il summit UE-Balcani del 2017 a Trieste