Al via il portale “Export.gov.it” per l’export e l’internazionalizzazione

È online Export.gov.it, il nuovo portale pubblico dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell’export e accedere più agevolmente a tutti i servizi di supporto per l’internazionalizzazione. Sviluppato su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), nel quadro delle strategie promanate dalla Cabina di Regia per l’internazionalizzazione, Export.gov.it consentirà alle imprese di potersi orientare con pochi clic verso le iniziative e gli strumenti messi a disposizione dal MAECI, dall’Agenzia ICE, da SACE e SIMEST (e nel prossimo futuro anche da Regioni e Camere di Commercio) per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati internazionali. Un punto di rifermento digitale unico, pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all’estero ma intende dare una spinta in più al proprio business. Il portale sarà perfezionato con strumenti di intelligenza artificiale in grado di guidare le imprese nel mare magnum dei servizi che vengono loro offerti per affrontare con maggiore consapevolezza e sostegno le opportunità che i mercati esteri offrono.

Sul portale unico è possibile accedere ai contenuti in modo sequenziale, seguendo le varie fasi dell’export e dell’internazionalizzazione proposte da un intuitivo percorso in 7 passi (prepararsi a esportare; identificare i Paesi target; pianificare l’ingresso nel mercato; promuovere e digitalizzare il business; negoziare il contratto commerciale; gestire il rischio e la liquidità; continuare a crescere) oppure selezionare direttamente l’argomento d’interesse dal menu di navigazione.

(askanews)