Naka: arrestato presunto ordinante dell’omicidio di Lipšic e Žilinka

Agenti della Naka hanno arrestato oggi una persona che sarebbe sospettata di essere coinvolta nella preparazione degli omicidi del procuratore Maroš Žilinka e dell’avvocato Daniel Lipšic, già due volte ministro e oggi, tra le altre cose, avvocato di parte della famiglia di Ján Kuciak. L’operazione di polizia Objednávka (Commissione), ha visto l’arresto di Dušan K., accusato di omicidio particolarmente grave nell’ambito di una fase di preparazione di altrettanta gravità criminale. Lo ha affermato nel primo pomeriggio la stessa polizia sulla propria pagina Facebook.

Secondo la ricostruzione dei media, si tratterebbe di Dušan Kracina, che è stato già tirato in ballo nel caso dell’omicidio Kuciak da Zoltán Andruskó, condannato a 15 anni alla fine del 2019 in via definitiva come intermediario nell’uccisione nella propria casa del giornalista Ján Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová. Andruskó ha affermato di avere incontrato Kracina per conto dell’uomo d’affari di Nitra Norbert Bödör per dirgli che stavano cercando in Ungheria un “cavallo bianco” (uno che si sarebbe preso la colpa) per l’omicidio. Norbert Bödör è stato arrestato il mese scorso con l’accusa di avere corrotto funzionari dell’Agenzia dei pagamenti agricoli ed è tutt’ora in custodia. Kracina doveva prendere parte al delitto di Žilinka e Lipšic, previsto per l’autunno 2017 e poi rimandato, come mandante.

Foto FB_policiaslovakia