Da oggi causa Covid sono completamente chiuse 17 scuole in Slovacchia

Da oggi sono chiuse in Slovacchia diciassette scuole a causa del coronavirus. Si tratta complessivamente di 224 classi con 8.100 alunni a casa in isolamento. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Branislav Gröhling (SaS) aggiungendo che si tratta di un aumento moderato rispetto alle 13 già chiuse fino a venerdì 18 settembre.

Il numero di alunni in quarantena è ancora solo l’1% circa del numero totale di alunni, una cosa che il ministro considera positiva e di cui sarà informata la commissione per le pandemie per stabilire eventualmente nuove misure contro la diffusione del virus che entreranno in vigore a partire da ottobre. Gröhling ha ammesso che si tratta di un anno particolare, e che ci sarà da aspettarsi nuove chiusure: «Succederà che un mese saremo a scuola, poi una o due settimane a casa, dovremo abituarci».

Il ministero dell’Istruzione ha avviato per il nuovo anno scolastico, iniziato il 2 settembre, un meccanismo che consente di disporre ogni giorno di informazioni aggiornate su ciò che sta accadendo nel settore scolastico. Una situazione in costante aggiornamento sull’evoluzione della situazione epidemiologicai che fa uso del cosiddetto semaforo Covd-19 per il settore scolastico e permette ai dirigenti scolastici di prendere decisioni su chiusure e sospensioni di allievi, insegnanti e intere classi, in base a diversi fattori.

