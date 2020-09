Il governo approva le priorità di investimento per le infrastrutture stradali

Il consiglio dei ministri ha approvato la settimana scorsa un documento strategico per il settore dei trasporti. Si tratta dell’elenco delle priorità di investimento, su cui il governo conta di gestire preparazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture stradali nel decennio a venire. Con questo documento il governo si è dato l’obiettivo di basare i progetti stradali sulle reali esigenze di trasporto della Slovacchia, e non sulla base di promesse politiche e pressioni, afferma il ministero dei Trasporti.

Il ministro Andrej Doležal ha spiegato che da quando è entrato in carica «abbiamo preparato a fondo l’elenco delle priorità di investimento insieme al dipartimento Value for Money». l’unità di valutazione Hodnota za peniaze che calcola i benefici dei progetti statali tenendo conto dei costi e altri parametri. Si tratta di un passo essenziale, «non solo perché è uno dei punti fondamentali del programma del governo, ma soprattutto perché sulla sua base saremo in grado di preparare progetti stradali in modo trasparente e prevedibile, il che è importante per il mercato delle costruzioni e per tutti gli slovacchi».

L’elenco include oltre cento progetti. È stato creato sulla base di calcoli analitici e dati concreti. Nel valutare i singoli progetti, sono stati presi in considerazione criteri come l’intensità del traffico e la priorità sociale, ovvero l’impatto che l’opera avrà sulla disoccupazione, e anche il rapporto costi-benefici. Nei prossimi mesi dovrebbe essere stilato un programma vincolante per i singoli progetti con gli importi per l’attuazione e i termini temporali del finanziamento e realizzazione. Ci si aspetta che questo programma sarà reso noto in autunno, dopo l’approvazione del bilancio statale per il 2021.

L’elenco include i tratti di autostrade, superstrade e strade di prima classe che saranno costruiti nei prossimi anni sulla base di una serie di criteri, tra cui in particolare il loro utilizzo, il fatto che siano parte di corridoi di trasporto internazionali. I progetti di rete stradale inseriti nelle priorità hanno un valore di 4,5 miliardi di euro, con nuove sezioni per 78 chilometri, mentre 1.323 km di strade di prima classe sono da rifare e 20 km sono il prolungamento previsto dell’autostrada D1 tra Senec e Trnava. Altri miliardi dovranno finanziare il completamento della rete TEN-T CORE, compreso il collegamento nord-sud (ovvero Baltico-Adriatico) lungo 236 km. Complessivamente il ministero raccomanda la realizzazione di altri 1.030 km di strade per 11 miliardi di euro, usando per la maggior parte fondi dell’Unione europea.

(La Redazione)

Foto D4R7.com