Un nuovo parco forestale in Slovacchia avrà il massimo livello di protezione

Le aree forestali primordiali del Paese meritano il massimo livello di protezione. Lo hanno convenuto il ministro dell’Ambiente Ján Budaj (OľaNO) e il ministro dell’Agricoltura Ján Mičovský (OľaNO), annunciando la creazione della nuova riserva naturale Pralesy Slovenska.

Ci sono voluti quasi tre anni di pazienti e difficili trattative tra le associazioni ambientaliste non governative e le istituzioni statali per giungere a questo importante risultato. Il ministro Budaj ha annunciato che il nuovo parco nazionale avrà una superficie di 6.400 ettari, con 76 aree protette, dove i visitatori potranno godere della natura incontaminata.

In Slovacchia la mappatura realizzata tra il 2009 e il 2015 ha mostrato che ci sono 10.180 ettari di foreste vergini, ma al 31% di esse non viene garantito il massimo livello di protezione, ovvero il quinto. Così le foreste più antiche rimangono esposte a rischi di distruzione o gravi danni. I dati relativi al disboscamento effettuato in modo scriteriato negli ultimi dieci anni parlano chiaro: cinque siti forestali distrutti e altri 35 gravemente danneggiati, con una perdita di 190 ettari di preziose aree verdi.

Le associazioni WWF Slovensko e PRALES oz, dopo aver constatato l’assenza di adeguati interventi per la protezione delle foreste – di proprietà dello Stato e amministrate dall’impresa statale Lesy SR -, hanno deciso di lanciare una petizione. Nel mese di giugno di quest’anno hanno chiesto al governo di dichiarare appunto “riserva naturale” l’area di Pralesy Slovenska, e con il quinto livello di protezione. La petizione ha raccolto quasi 31.000 firme.

Nelle intenzioni degli ambientalisti vi era anche il desiderio di trovare un punto di contatto tra silvicoltori e ambientalisti, per anni divisi su un argomento che invece dovrebbe essere di interesse pubblico.

Le foreste primordiali rappresentano la metà di tutte le foreste in Slovacchia e si sono sviluppate nel corso di centinaia di migliaia di anni. Qui si possono trovare non solo alberi centenari, come abeti rossi, querce e faggi, ma anche animali rari, dall’orso bruno alla lince.

“Sono le nostre ultime foreste naturali e rappresentano solo lo 0,5% di tutte le superfici forestali della Slovacchia… un patrimonio naturale unico” sostiene Miroslava Plassmann di WWF Slovensko.

L’importanza di un’efficace protezione di queste aree verdi è stata sottolineata anche dal ministro Mičovský, per il quale le foreste sono un modo per assicurare “un futuro sano per il Paese”.

La protezione delle foreste è anche una priorità a livello europeo. Alla fine di maggio, la Commissione europea ha presentato una nuova strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2030, in cui si afferma che “le foreste primordiali e foreste pluviali nell’UE devono essere rigorosamente protette”.

(Paola Ferraris)

Foto: pralesy.sk