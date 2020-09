Komárno, aperto il nuovo ponte sul Danubio che la collega all’ungherese Komárom

È stato inaugurato ieri alla presenza dei maggiori rappresentanti governativi dei due paesi un nuovo ponte transfrontaliero sul Danubio tra la Slovacchia e l’Ungheria. L’opera, una infrastruttura lunga 600 metri che faciliterà i trasporti tra la slovacca Komárno (regione di Nitra) e l’ungherese di Komárom, una volta parte di un’unica conurbazione, è stato aperto ufficialmente al traffico ieri.

A tagliare il nastro i due primi ministri, lo slovacco Igor Matovič e l’ungherese Viktor Orbán, insieme al capo del Parlamento slovacco Boris Kollár. Presenti all’inaugurazione anche i ministri dei Trasporti slovacco Andrej Dolezal, delle Innovazioni e tecnologie ungherese Laszlo Palkovics e degli Esteri ungherese Peter Szijarto.

Il ponte Monoštor è frutto di una collaborazione di lungo termine tra Slovacchia e Ungheria e non solo, ma è anche un ottimo esempio di cooperazione internazionale, afferma il ministero dei Trasporti slovacco su Facebook. La struttura in acciaio è stata prodotta in tutti i paesi V4 (il pilone in Repubblica Ceca, la struttura portante in Polonia, Slovacchia e Ungheria) mentre le due estremità della struttura sono state realizzate in Italia, il sistema di ancoraggio delle funi di sospensione in Francia, e altre parti provengono da Regno Unito, Cina, Finlandia.

Con i suoi 118 metri, sarà il ponte più alto in Slovacchia, in Ungheria e contemporaneamente il ponte più alto dell’intero corso del Danubio (il fiume più lungo dell’Europa continentale, 2860 km). È il decimo ponte sul fiume Danubio costruito in Slovacchia. Ha due corsie di 600 metri che collegano i porti delle due città sul Danubio e risolve un collo di bottiglia cruciale di lungo corso: l’attuale ponte Erzsébet non è adatto a veicoli di peso superiore a 20 tonnellate, e i mezzi pesanti erano costretti a una lunga giravolta per attraversare il fiume. Il ponte è inoltre dotato di due piste ciclabili ai lati delle corsie di marcia e una pedonale. L’infrastruttura dovrebbe notevolmente migliorare il trasporto tra le due città alleviando la congestione, e aumenterà la qualità della vita dei residenti.

Il ponte è stato cofinanziato dai fondi dell’UE, in particolare dal Meccanismo per collegare l’Europa (CEF) per l’85% dei costi totali. Il progetto è cosato oltre 117 milioni di euro, di 100 dai fondi UE. Secondo il capo del governo slovacco, «L’Ungheria e la Slovacchia hanno dimostrato di essere in grado di costruire ponti tra le nazioni anche durante l’epidemia di coronavirus».

Il commissario europeo per i Trasporti Adina Vălean ha dichiarato che «Questo ponte non solo collegherà meglio le due città, ma ha anche una forte dimensione europea in quanto eliminerà una strozzatura cruciale dei trasporti sul corridoio transeuropeo Reno-Danubio. Ne beneficiano sia i mezzi pesanti che devono attraversare il fiume sia le navi che circolano sul Danubio», diventando uno strumento di cruciale importanza anche per la navigazione interna sul Danubio.

(La Redazione)

Foto FB/Mindop.sk