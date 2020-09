Disoccupazione: ad agosto prima lieve flessione dall’inizio della pandemia

Il tasso di disoccupazione registrato nel mese di agosto in Slovacchia ha raggiunto il 7,60%, con una lievissima diminuzione su base mensile (0,05 punti percentuali) e in aumento del 2,63% in confronto allo stesso mese del 2019. Secondo le informazioni diffuse dal Centro per il Lavoro, gli Affari Sociali e la Famiglia (UPSVaR) questo dato segna un primo affievolimento dall’inizio della pandemia di coronavirus. Nel mese di luglio la disoccupazione era stata pari al 7,9%, era al 7,7% a giugno e al 7,5% in maggio.

Il numero di persone in cerca di lavoro disponibili ad accettare un lavoro ha raggiunto immediatamente 208.362 ad agosto, in calo di 1.424 rispetto a luglio. Gli uffici del lavoro hanno registrato 229.517 disoccupati, 1.987 in meno rispetto a luglio.

In agosto è stato inoltre registrato un maggior numero di offerte di lavoro: 2.584 in più rispetto a luglio per un totale di 72.131. Secondo il ministero del Lavoro, a settembre ci si dovrebbe aspettare una crescita del tasso di disoccupazione a causa del numero di neolaureati che si affacciano sul mercato del lavoro.

(Red)

Foto Pxfuel CCo