Vertice austriaco mondiale sulle “soluzioni verdi”: l’esempio “green” della presidenza slovacca

Si è svolto a Vienna giovedì 17 settembre, l’Austrian World Summit (AWS) cui ha partecipato la presidente Zuzana Čaputová su invito del presidente austriaco Alexander Van der Bellen.

Il vertice mondiale austriaco, che si tiene regolarmente dal 2017, mira a sensibilizzare sulla crisi climatica, mostrando come accelerare la transizione verso un futuro più pulito e più sano per tutti grazie all’utilizzo di esempi di buone pratiche del settore pubblico e privato, di aziende, città e regioni.

Il Vertice di Vienna costituisce pertanto una piattaforma per partenariati tra aziende, governi, comuni e organizzazioni, accomunati dall’obiettivo di lavorare insieme per lo sviluppo sostenibile e di trovare “soluzioni verdi”.

L’edizione 2020 è stata aperta dal fondatore dell’iniziativa, l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, originario di Graz, collegato via Internet con i partecipanti. Nel corso del summit sono stati presentati i video con gli interventi del principe Carlo d’Inghilterra e del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

Quest’anno il tema di discussione è stato il rapporto tra la crisi climatica e la pandemia di Covid-19.

La presidente Čaputová ha preso parte alla tavola rotonda dal titolo “Reagire alla crisi climatica – essere parte della soluzione”, insieme con il presidente croato Zoran Milanović, il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.

“La Slovacchia è pronta ad agire per proteggere l’ambiente”, ha detto la presidente, sottolineando i passi specifici che il Paese è pronto a compiere per raggiungere la neutralità del carbonio nella generazione di elettricità entro il 2030.

La Slovacchia intende essere uno dei leader nell’UE in questo ambito, utilizzando il piano di ripresa per sostenere l’economia verde e destinando gli eurofondi alla ristrutturazione ambientale, energetica e materiale degli edifici. Tali interventi, peraltro previsti anche nella bozza del piano di ripresa, contribuiranno a ridurre in maniera significativa le emissioni di carbonio, fermando il degrado ambientale e il cambiamento climatico.

Il percorso verde deve essere considerato anche come un percorso redditizio. Come ha sottolineato la presidente, questo tipo di interventi permetterà ai cittadini di risparmiare sull’energia.

Čaputová ha ricordato inoltre che ognuno di noi può fare qualcosa per l’ambiente nel suo piccolo. Lei ha voluto iniziare dall’ufficio presidenziale, che diventerà la prima istituzione in Slovacchia ad emissioni zero entro il 2030. “Il mio ufficio è piuttosto piccolo. Ma i nostri obiettivi non sono affatto piccoli”, ha detto Čaputová nel suo discorso.

Saranno installati sistemi fotovoltaici e gradualmente tutte le auto sarano sostituite con modelli elettrici e ibridi. Il prossimo mese saranno piantati i primi 500 alberi del progetto che mira a trasformare la sede della presidenza in un luogo verde, con tetti verdi e almeno 1.300 nuovi alberi ogni anno. L’iniziativa conta sulla collaborazione della Società Foreste di Stato della Repubblica Slovacca e del Parco Nazionale dei Tatra.

L’ufficio della presidenza sta già utilizzando elettricità verde al 100%, prodotta da fonti di energia rinnovabile, e ha messo al bando la plastica. Nel giardino presidenziale sono state sistemate alcune colonie di api e la scorsa settimana è stato prodotto il primo miele “presidenziale”.

In Slovacchia il carbone non sarà più utilizzato come fonte di energia dopo il 2023 ed entro quella data sarà decarbonizzato completamente il settore dell’energia elettrica, con un aumento della quota di energie rinnovabili. La presidente ha inoltre ricordato il programma governativo per l’ammodernamento degli edifici e il miglioramento dell’efficienza energetica. “È solo l’inizio”, ha detto. “Alcuni potrebbero pensare che questo sia troppo ambizioso o impossibile. Ma io scelgo di seguire Nelson Mandela: Sembra sempre impossibile finché non viene fatto.”

(Paola Ferraris)

Foto: Zuzana Čaputová (Fb)