Slovacchia orientale: incentivi statali agli investimenti e nuovo parco industriale strategico

Incentivi agli investimenti e creazione di un parco industriale strategico. Sono questi alcuni dei passi del Ministero dell’Economia per promuovere lo sviluppo della Slovacchia orientale.

Due aziende riceveranno 1,6 milioni di euro per costruire impianti di produzione, probabilmente sotto forma di sgravi fiscali, come ha dichiarato il ministro Richard Sulík.

Lo scopo degli incentivi statali è favorire la creazione, nel complesso, di circa cento nuovi posti di lavoro altamente qualificati.

Il gruppo tedesco di ingegneria meccanica e impiantistica BHS-Sonthofen ha iniziato nel 2019 la costruzione di un nuovo impianto presso il parco industriale di Haniska, situato nelle vicinanze di Prešov. Lo stabilimento è destinato alla produzione di componenti per macchine per operazioni di filtraggio, miscelazione e sminuzzamento, riciclaggio ed essiccazione. Si prevede il completamento dei lavori nel 2022.

L’investimento ha un costo complessivo di circa 7,3 milioni di euro, di cui un milione sarà erogato dallo Stato sotto forma di sgravi fiscali. Nel nuovo stabilimento verranno creati 56 posti di lavoro.

BHS-Sonthofen conta oltre 470 dipendenti e nove filiali con una presenza a livello globale.

Sempre nella regione di Prešov è prevista l’espansione dell’azienda Charvát Strojárne, che nel 2018 ha iniziato a modernizzare lo stabilimento di Bardejov per la produzione di cilindri idraulici e portacontainer e a ristrutturare il reparto di verniciatura.

Lo Stato concederà un incentivo di 600.000 euro sotto forma di sgravi fiscali a fronte di un investimento di 6 milioni di euro, comprensivo dei costi salariali. L’azienda ha in programma l’assunzione di 40 dipendenti.

Anche in questo caso, la conclusione dei lavori di ammodernamento e ampliamento è prevista per il 2022.

Il nuovo parco industriale strategico nella Slovacchia orientale: sono in corso i negoziati

Offrire in futuro ai grandi investitori stranieri un parco industriale strategico statale e favorire la crescita economica dei distretti meno sviluppati sono i due obiettivi perseguiti dal Ministero dell’Economia nei negoziati in corso con i rappresentanti dei governi locali per la scelta dell’ubicazione dell’infrastruttura. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Richard Sulík durante una conferenza stampa cui hanno preso parte Boris Kačáni, direttore di MH Invest, e Ladislav Matejk, amministratore delegato di MH Invest II, le due società che si occupano dei parchi industriali.

Quattro delle potenziali località si trovano nella Slovacchia orientale e una nella Slovacchia centrale, ha detto il ministro, precisando che la scelta cadrà sulla località in grado di offrire un buon livello di cooperazione. Nelle intenzioni del Ministero, il parco dovrà essere consegnato “chiavi in mano” all’investitore intenzionato ad optare per questa ubicazione.

Attualmente in Slovacchia esiste un solo parco industriale strategico, situato a Nitra, che ospita lo stabilimento automobilistico di Jaguar Land Rover.

(Paola Ferraris)

Foto: eastic.sk