Borrell: l’UE si dovrà confrontare con il “ritorno degli Imperi”

Bruxelles – «Possiamo dire che l’UE sta affrontando una situazione in cui gli imperi stanno tornando. O almeno tre di loro: Russia, Turchia e Cina. Grandi imperi del passato che tornano con un approccio che per noi rappresenta un nuovo contesto». Così l’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Unione europea, Josep Borrell, durante la plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles nella giornata del 15 settembre.

Soffermandosi poi sulla questione turca, Borrell ha dichiarato che Ankara sta «mettendo in dubbio le future relazioni con l’Unione europea», mancando inoltre le promesse «di rafforzare il sistema giudiziario». L’Alto rappresentante ha ammesso come sia chiaro che «le soluzioni non possano arrivare da crescenti relazioni conflittuali».

(NoveColonneATG)

Foto EU Parliament cc by