Tentano di corrompere il viceministro dell’Agricoltura, rischiano fino a 12 anni di galera

La polizia ha sporto denuncia contro due uomini che hanno tentato di corrompere il vice ministro dell’Agricoltura Martin Fecko del movimento OĽaNO. I due, che sono stati arrestati ieri dalla Naka nell’ambito dell’operazione “Contract”, gli avrebbero promesso 60.000 euro in contanti, ovvero il 5% del valore di un progetto correlato a un appalto statale per la creazione e l’implementazione di un sistema informativo. Il progetto riguarda la creazione di un archivio centrale di dati dell’Istituto centrale di ispezione e prova dell’agricoltura (UKSÚP) per un importo di 1,5 milioni di euro.

Il sottosegretario Fecko ha segnalato l’offerta di tangente alla polizia ha collaborato con gli agenti fino a che i due uomini sono stati arrestati mercoledì a Bratislava. Rischiano tra 5 e 12 anni di carcere per corruzione e dai 7 ai 12 anni per riciclaggio di denaro. Nel corso dell’operazione, l’Agenzia nazionale anticrimine ha perquisito le sedi delle aziende interessate

(Red)

Foto geralt CC0