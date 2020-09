Košice: nasce Slovensko IT, la società informatica statale

Lo Stato dovrebbe sfruttare meglio le potenzialità tecnologiche della Slovacchia orientale nel settore dell’innovazione digitale, aveva dichiarato a luglio la vice prima ministra e ministra degli Investimenti, sviluppo regionale e informatizzazione Veronika Remišová.

L’11 settembre il progetto di costituire una società informatica statale è diventato realtà, con l’avvio delle operazioni di Slovensko IT, a.s.

Remišová ritiene che in questo modo sarà possibile introdurre quei cambiamenti radicali nel sistema informativo pubblico necessari per migliorare concretamente i servizi ai cittadini.

Nel corso della presentazione della nuova società, la ministra ha spiegato gli obiettivi di gestione dell’azienda per i prossimi mesi e ha partecipato ad un incontro con i dipendenti. Saranno loro, i programmatori e altri esperti IT che svolgeranno un ruolo chiave “nella costruzione di sistemi informativi statali più economici, più moderni e più flessibili”, ha detto Remišová. Molti di essi provengono dalla filiale slovacca della società tecnologica globale WireCard, che a giugno ha presentato istanza di fallimento.

“Sta per finire il tempo in cui lo Stato dipendeva quasi completamente dalle forniture delle società private, lasciando spesso spazio alla corruzione e alle pratiche sleali. D’ora in poi, lo Stato avrà a sua disposizione un proprio grande team di esperti IT”, ha aggiunto.

E agli esperti IT saranno affidati tre compiti specifici:

– lo sviluppo dell’applicazione “eSlovakia – ”Slovensko do vrecka (“Slovacchia in tasca”), che consentirà ai cittadini di comunicare con l’amministrazione pubblica in modo efficace, semplice e veloce tramite il computer o il cellulare e di accedere ai servizi anagrafici e fiscali.

– la creazione di un team di tester per applicazioni statali e sistemi IT forniti allo Stato da società esterne, per garantire una valutazione professionale e soprattutto imparziale della loro qualità;

– la realizzazione di una piattaforma per coinvolgere attivamente gli studenti universitari nello sviluppo di applicazioni.

Pavol Miroššay ha ricevuto l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione di Slovensko IT. Laureato presso l’Università tecnica di Košice, negli ultimi cinque anni ha lavorato nella gestione di progetti, programmazione e sviluppo web.

“Penso che abbiamo un’opportunità storica per cambiare i servizi IT del governo e portarli ad un nuovo livello”, ha dichiarato. “Apprezzo l’opportunità di far parte di questa storia interessante e di contribuire a cambiare qualcosa a beneficio della gente comune beneficio della gente”.

(Paola Ferraris)

Foto: mirri.gov.sk