Le imprese del turismo protestano contro il governo per i pochi aiuti ricevuti

La situazione economica delle imprese di servizi è diventata molto difficile a causa delle restrizioni introdotte dalle autorità come misure contro la diffusione del coronavirus, e così è quella del settore alberghiero e ristorazione. Il settore di servizi maggiormente legati al turismo come alberghi, bar e ristoranti, hanno registrato «un calo significativo delle vendite che tra marzo, aprile e maggio si può valutare in una perdita di fatturato di quasi il 100%», ha detto il direttore generale dell’Associazione degli hotel e dei ristoranti della Slovacchia (AHRS) Marek Harbuľák durante una manifestazione di protesta che si è svolta ieri nella piazza davanti al palazzo del governo a Bratislava. «Potrebbero esserci state alcune eccezioni nel settore della gastronomia, ma tutti stiamo attraversando un periodo difficile», ha affermato Harbuľák.

Egli ha ricordato che gli imprenditori avevano ascoltato le promesse del governo che si è impegnato ad aiutare il turismo durante l’estate. Già oggi sappiamo che «l’estate non ci ha aiutato molto, anche in piena stagione tre quarti delle imprese turistiche hanno registrato un forte calo delle vendite e poche solo le aziende che possono dire di avere ottenuto risultati simili allo scorso anno».

Le imprese associate del settore hanno annunciato un elenco di richieste per misure specifiche di sostegno. Tra queste vi sono l’estensione dell’efficacia del cosiddetto pacchetto di primo soccorso fino alla fine dell’anno solare, l’adeguamento delle condizioni per ottenere i sussidi, la riduzione del carico fiscale sulle imprese con un taglio dell’aliquota IVA sui servizi turistici, uno stimolo della domanda di servizi turistici attraverso i buoni ricreativi rimborsati alle imprese dallo Stato, e la creazione di nuovi schemi di risarcimento per gli imprenditori del turismo per ridurre i danni dovuti a chiusure o restrizioni dell’attività.

Alla protesta non hanno potuto prendere parte più di cento partecipanti, il massimo consentito per gli eventi di massa all’aperto in questi giorni nella capitale, a causa delle restrizioni per il Covid-19. Questa la lettera di richieste presentata da AHRS al governo. Il ministro dei Trasporti e delle Costruzioni Andrej Doležal (Sme Rodina), responsabile per il settore turismo, che ha incontrato i rappresentanti di SHRS prima del consiglio dei ministri di ieri, afferma di essere in cerca di una forma di aiuto per il settore alberghiero e della ristorazione per aiutarlo a passare il brutto momento. Ha detto di avere informato il primo ministro Igor Matovič (OĽANO) del problema. «Abbiamo esaminato tutte le alternative che vogliamo attuare per aiutare il turismo. Sono convinto che saremo in grado di trovare una soluzione specifica per il settore forse già entro il prossimo consiglio di coalizione», ha detto Doležal.

Crollo del fatturato del 40% per la metà delle strutture, in città fino all’80%

A fine agosto Marek Harbuľák, in veste di presidente dell’Unione Slovacca del Turismo (ZCR) aveva presentato un sondaggio condotto tra le imprese turistiche che mostrava come il tasso di occupazione delle strutture ricettive slovacche in luglio e agosto è nettamente inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dopo mesi di blocco delle frontiere e con le strutture quasi chiuse, c’è stato un inizio disastroso della stagione, con un massimo del 70% di crollo di presenze e pernottamenti dei turisti a giugno, un risultato che toccava anche piscine e parchi acquatici. Un certo recupero è stato registrato a luglio e agosto, ma non si è certo ritornati ai valori del 2019. Solo un quarto delle oltre 130 strutture ricettive che hanno preso parte al sondaggio hanno confermato dati di presenze e fatturato comparabili con lo scorso anno. Il 45% ha invece registrato un calo di ricavi di almeno il 40%. In agosto è stata oltre la metà di hotel e pensioni a perdere il 40% e più di fatturato in confronto al 2019. I risultati peggiori li hanno avuti gli hotel in città, che lavorano tipicamente con il turismo degli affari: hanno registrato almeno il 40% di perdite circa l’80% delle strutture sia in luglio che in agosto. In segmenti come terme e residence hotel il calo è stato quasi totale.

(Red)

Foto Jozef Kotulič cc by