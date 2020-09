Sviluppato in Slovacchia un nuovo test per distinguere l’influenza dal coronavirus

Con l’avvicinarsi dell’autunno e l’arrivo dell’influenza, la lotta contro la seconda ondata di coronavirus potrebbe risultare più complicata. In Slovacchia oltre un milione di persone è affetta da malattie respiratorie acute durante il periodo di diffusione dell’influenza. Distinguere un malanno stagionale dal più pericoloso coronavirus risulta impossibile per i medici senza un test specifico, data la somiglianza dei sintomi. Vi è poi il rischio di contrarre simultaneamente le due infezioni, il che metterebbe a dura prova il sistema immunitario dei pazienti.

È importante dunque tracciare il confine tra le due forme di infezione, sottolineano gli scienziati.

In Slovacchia, il test che consente tale distinzione è stato sviluppato dalla società MultiplexDX e dal Centro di ricerca biomedica dell’Accademia delle scienze slovacca (BMC SAV), in collaborazione con l’Autorità di sanità pubblica e il sostegno dell’Agenzia slovacca per la ricerca e lo sviluppo del Ministero dell’istruzione.

Il test, che si basa su ricerche condotte per alcuni mesi, presenta diverse caratteristiche innovative, come il miglioramento della sua sensibilità e la semplificazione della gestione. Il nuovo metodo di produzione consentirà infatti di trasportare i test a temperatura ambiente, semplificando la logistica, lo stoccaggio e le modalità di utilizzo.

Attualmente il test è in fase di convalida dei campioni, attesa per la fine di settembre. Terminato tale processo, il passo finale sarà la sua certificazione.

In arrivo nuovi kit per i test diagnostici

MultiplexDX ha recentemente rafforzato la collaborazione con il Centro Biomedico dell’Accademia delle Scienze slovacca, avviata nel mese di marzo, grazie alla donazione di 4.000 test diagnostici per il Covid-19.

La società ha infatti offerto il proprio aiuto per la realizzazione dei test fin dalle fasi iniziali della pandemia, quando vi sono state difficoltà nella fornitura dall’estero di reagenti per PCR affidabili.

L’attuale contributo viene considerato molto importante dai virologi del Centro, perche consentirà loro di continuare a garantire la realizzazione dei test. Ora che i contagi sono in continuo aumento in Slovacchia, avere a disposizione test di alta qualità e affidabilità appare la chiave per controllare la diffusione dell’infezione da coronavirus.

Finora il team di scienziati del Centro biomedico di SAV guidato dal dr. Boris Klemp ha già testato più di 16.000 campioni grazie a risorse interne dell’Accademia, ad un contributo governativo di 280.000 euro e ai finanziamenti della Fondazione Slovenská sporiteľňa e della Fondazione ESET.

(Paola Ferraris)

Foto: biomedcentrum.sav.sk