Confermata la custodia per quattro persone accusate di corruzione a Žilina, inclusi due giudici

Il giudice dell’udienza preliminare presso la Corte penale specializzata di Banská Bystrica ha confermato il carcere per quattro delle persone incriminate nell’ambito dell’operazione Plevel (Erbacce), che attenderanno il processo in custodia per timore che possano influenzare i testimoni. Le quattro persone, tra cui due giudici di Žilina, sono state accusate di corruzione e altri crimini. Lunedì l’agenzia nazionale anticrimine Naka aveva arrestato cinque persone, ma poi una, la presidente del tribunale regionale di Žilina Eva Kyselová, è stata rilasciata senza accuse. Gli imputati hanno presentato ricorso contro la custodia cautelare e sulla questione deciderà la Corte Suprema.

L’operazione Plevel riguarda crimini di corruzione nei tribunali, e le accuse parlano di tangenti tra 10.000 e 30.000 euro per influenzare i giudizi nelle sentenze. Naka in questa operazione ha accusato complessivamente 11 persone ed eseguito tre perquisizioni domiciliari.

(Red)

Foto Stockmonkeys.com cc by