Due nuove pubblicazioni per il 200° anniversario di Andrej Sládkovič

Il giorno 8 settembre 2020 sono state pubblicate dalla casa editrice MHG AGENCY di Roma, in edizione elettronica, le note opere dello scrittore slovacco Andrej Sládkovič in occasione del 200° anniversario della sua nascita: DETVAN e MARÍNA. Andrej Sládkovič, pseudonimo di Andrej Braxatoris (1820-1872) è stato un importante poeta, critico letterario, traduttore e pastore protestante slovacco.

La casa editrice MHG AGENCY ispirata dal carattere innovativo di Sládkovič, presenta entrambe le opere sotto forma di libri elettronici nella lingua originale, riccamente e non tradizionalmente illustrate, con l’obiettivo di avvicinarle il più possibile alla giovane generazione slovacca, che fa parte della gioventù europea.

Sul progetto Detvan ha lavorato l’artista slovacco Mgr. art. Ľubomír Korenko che ha arricchito il volume con più di 40 suoi dipinti, invece per il progetto Marina ha collaborato l’artista Tomáš Hulík e l’italiano Fabrizio Brugnoni, oltre alla modella Asia Montesanti. Insieme hanno fornito più di 30 fotografie in stile moderno e molto poetico. Epilogo per entrambe le opere è stato scritto dalla dottoressa Irena Bilińska che vive in Polonia. L’editrice, Marina Hostačná Grossi, è di origine slovacco-italiana e così è nato un “progetto internazionale Sládkovič”.

Niente di strano, perché dobbiamo ricordare che la prima opera scritta in lingua slovacca ufficiale, Marína, Spevi Andreja Sládkoviča [trad.: Marina, I canti di Andrej Sladkovic], fu pubblicata nel 1846 a Budapest, quando la Slovacchia faceva parte dell’Impero austro-ungarico.

Irena Bilińska si occupa di letteratura romantica del XIX secolo e ha preparato un’edizione critica dell’opera poetica di Andrej Sládkovič, uno dei principali romantici slovacchi (Bratislava, 2014). È autrice di articoli scientifici in questo campo sulla letteratura e cultura slovacca, ceca e polacca. Ha lavorato presso l’Istituto di letteratura slovacca dell’Accademia delle scienze slovacche e attualmente lavora presso l’Università di Varsavia. La dottoressa ci ha detto che per lei la partecipazione al progetto “Sládkovič” è stata una vera avventura. Nel suo epilogo per Detvan, scrive:

“La pubblicazione della composizione poetica Detvan, oltre a Marína, che è la seconda opera più famosa di Andrej Sládkovič (1820 – 1872), non è solo un tributo al suo creatore, un grande della letteratura romantica slovacca, in occasione del 200° anniversario della sua nascita, ma anche un’opportunità per mostrare come il lavoro di Sládkovič risuoni nella sua generazione, come gli storici della letteratura l’hanno affrontata nel corso del XX secolo e come si riflette nella scienza letteraria contemporanea.”

“La poesia Marína, scritta da Andrej Sládkovič (1820-1872) negli anni 1844-1845 e pubblicata per la prima volta nel 1846, rappresenta non solo il capolavoro della poesia romantica slovacca, ma anche il primo e unico libro di poesie pubblicato negli anni Quaranta dell’Ottocento nella Štúrovska slovenčina [lo slovacco dello Štúr]. In esso – nel contesto delle riflessioni sull’amore per le donne, la vita, il mondo circostante, la Patria e le questioni contemporanee di patriottismo e nazionalità – il poeta ha offerto una nuova prospettiva sull’amore, mostrando come la ricchezza culturale, estetica, morale, nazionale e filosofica possa contenere l’amore. Allo stesso tempo, utilizzando una nuova lingua letteraria, codificata solo di recente, nel 1843, confermò l’idoneità dello slovacco a rappresentare il linguaggio letterario colto e la sua idoneità all’espressione di esigenti contenuti estetici, filosofici, religiosi e simbolici.” Dr. Irena Bilińska

MARÍNA con la sua storia di amore insoddisfatto, raccontata dalle fotografie di Fabrizio Brugnoni e Tomáš Hulík, è inserita nel presente, perché l’amore per una donna e per una Patria è sempre attuale. Così come ha scritto Andrej Sládkovič nella strofa 73 della poesia:

“Amare la cara Patria nella bella Marína,

Marína cara nella bella Patria,

e abbracciare in uno entrambe!”

Maggiori informazioni qui: www.facebook.com/mhgagency.italy.

Sul sito Martinus.sk è possibile visionare i frammenti dei titoli DETVAN e MARÍNA e acquistarli online.

La nostra redazione augura a Marína e Detvan tanti lettori sodisfatti.

(La Redazione)

Traduzioni delle poesie DETVAN e MARINA di Marína Hostačná Grossi