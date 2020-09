Piano statale di “primo soccorso”: i maggiori aiuti a industria, commercio, edilizia

È già tempo di un primo bilancio del piano Prvá pomoc (“primo soccorso”) approvato dal governo per aiutare dipendenti, imprenditori e lavoratori autonomi (SZČO) a ridurre l’impatto economico delle misure anticovid. Il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Famiglia ha reso noto di aver concluso quasi 120.000 accordi con i datori di lavoro e i lavoratori autonomi per l’erogazione di circa 524 milioni di euro, sotto forma di misure individuali. Si tratta di aiuti non rimborsabili che, sottolinea il Ministero, contribuiscono a sostenere quasi il 25% di tutti i posti di lavoro del Paese.

Sono le micro e grandi imprese le maggiori beneficiarie delle misure di sostegno, secondo i dati aggiornati del Rapporto intermedio sul “Primo soccorso” elaborato dall’Istituto per le politiche sociali (ISP). A questa categoria di aziende sono stati destinati quasi i tre quarti della spesa totale.

Più della metà della somma stanziata è andata alle aziende del settore industriale. Seguono il commercio all’ingrosso e al dettaglio (quasi il 10%) e l’edilizia (7,7%).

La misura 1, destinata ai datori di lavoro i cui stabilimenti sono stati chiusi obbligatoriamente, è stata finora utilizzata solo in minima parte, pari allo 0,4% dell’importo totale.

Secondo i dati intermedi di luglio, la quota di assegnazione attraverso la misura 2, prevista per compensare la categoria SZČO, raggiunge circa il 20%, con una tendenza in costante aumento.

Più largamente utilizzate, invece, risultano le misure 3A e 3B (oltre il 77% dell’importo totale rimborsato a luglio), riguardanti i datori di lavoro che hanno subito perdite economiche a causa della situazione di emergenza pur senza essere costretti a chiudere l’attività. Nel caso della misura 3B, il contributo forfettario graduale per dipendente è stato sollecitato dal 41,9% del totale dei richiedenti.

La quota prevista per le singole misure del “Primo soccorso” non è cambiata in modo significativo di mese in mese.

Il piano è stato prorogato fino al 30 settembre.

(Paola Ferraris)