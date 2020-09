Sindacati, annunciate marce di protesta per le prossime tre settimane

I sindacati appartenenti alla Confederazione sindacale (KOZ) hanno maldigerito lo sgarbo del ministro del Lavoro dei giorni scorsi, e hanno annunciato marce di protesta in sei città regionali nelle prossime tre settimane. Il ministro Milan Krajniak, affermano, ha negoziato il salario minimo per il 2021 unilateralmente con i datori di lavoro, escludendo i sindacati dai colloqui.

Le marce si svolgeranno rispettando le direttive anti-coronavirus attualmente in vigore per quanto riguarda il numero di partecipanti consentito e tutte le misure igieniche previste tra le quali l’obbligo di indossare la mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.

L’azione è stata decisa la scorsa settimana dalla direzione di KOZ, accusando il governo di voler accettare gli sforzi dei datori di lavoro nel ridurre il salario e gli standard sociali dei lavoratori. «Il nostro governo cerca risparmi dalla parte dei dipendenti, pertanto vogliamo esprimere il nostro disaccordo con gli sforzi e le azioni del governo, che cerca di ridurre i salari e gli standard sociali dei lavoratori, e allo stesso tempo indicare che tali misure unilaterali antioccupazione e antisociali hanno posto fine alla pace sociale», ha affermato il presidente di KOZ, Marián Magdoško.

Secondo il calendario reso noto da KOZ, le marce si svolgeranno a Košice e Prešov il 17 e 18 settembre, proseguendo poi con Banská Bystrica e Žilina il 22 e 24 settembre, per concludersi il 28 e 29 a Trenčín e Trnava.

✊ ODBORÁRI SA CHYSTAJÚ DO ULÍC"Naša vláda hľadá úsporu na strane zamestnancov. Preto chceme protestami dať najavo náš… Uverejnil používateľ Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky – KOZ SR Utorok 15. septembra 2020

Il ministro Krajniak ha dichiarato di vedere la posizione sindacale come un teatro organizzato per i media. Secondo lui tutti in Slovacchia sono consapevoli di vivere in tempi economici non normali, ed è in corso «la più grande crisi economica dalla seconda guerra mondiale», che sta provocando un buco di «centinaia e centinaia di milioni nella riscossione di tasse e contributi sociali». Nonostante ciò, «abbiamo aumentato il salario minimo del terzo margine più grande nella storia della Slovacchia», ha affermato il ministro, che dice di tenere la sua porta aperta al dialogo con tutti coloro che sono «interessati a dare alcuni suggerimenti che possono migliorare la posizione dei dipendenti e dei lavoratori in Slovacchia». «Dobbiamo parlare, io sono sempre favorevole a parlare, ma non posso costringere l’altra parte a parlare», ha concluso Krajniak.

