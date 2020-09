Trenčín, tutti fuori gli accusati del caso Fatima

Il tribunale regionale di Trenčín ha deciso il rilascio delle tre persone che erano state detenute in relazione al “caso Fatima“, ovvero al passaggio forzato del ristorante omonimo nella mani di un mafioso quasi venti anni fa. Ritornati dunque in libertà Peter Vasko, il consuocero dell’ex sottosegretaria al ministero della Giustizia Monika Jankovská che al tempo era al soldo del boss della malavita Peter Čongrády, il suo avvocato Anna Z. e l’ex poliziotto della NAKA Milan Z, che hanno passato in galera ventiquattr’ore dopo l’arresto di giovedì. Rilasciato, a seguito della mancata conferma dell’ordine di detenzione per ragioni insufficienti alla custodia cautelare, anche l’ex campo dell’anticorruzione di NAKA, Robert Krajmer, che con quest’ultimo aveva rapporti di affari e la cui moglie gestisce attualmente il Fatima.

La polizia ha sporto denuncia contro cinque persone per ostruzione alla giustizia e falsa testimonianza. Tra le persone accusate anche la stessa Monika Jankovská, già in carcere con accuse di corruzione e abuso d’ufficio, e il testimone principale nel caso Michal Vida. Per quanto concerne Robert Krajmer, i motivi della detenzione sarebbero superati, e contro di lui non è stata mosse alcuna accusa. Krajmer era stato arrestato giovedì e scortato fuori dalla sua casa in manette.

Il “Fatima”, un noto ristorante di Trenčín, nel 2002 diventò oggetto delle mire di Peter Čongrády del boss della malavita di Bratislava. Questi costrinse con minacce e pressioni l’allora proprietario Ondrej Janíček a trascrivere il locale a proprio nome, anche con l’aiuto di Monika Jankovska nelle vesti di giudice, che avrebbe favorito gli interessi del mafioso facendo arrestare Janíček per diffamazione, allo scopo di convincerlo a cedere il ristorante. Secondo Janíček, Jankovská aveva preso una tangente di tre milioni di corone.

(Red)

