COVID-19, altri 186 casi ieri. In agosto il 27% dei contagi veniva dall’estero

Tra i 4.226 tamponi esaminati ieri in Slovacchia, 186 sono risultati positivi al COVID-19 – 96 donne e 90 uomini di età compresa tra 1 e 89 anni. I numeri più importanti nei distretti di Bratislava (38), Trnava (12), Tvrdošín (11), Dunajská Streda (11), Nitra (9) e Nové Zámky (8). Non a caso i distretti di Bratislava, Nitra, Tvrdošin, ma anche quelli di Michalovce e Stará L’ubovňa, dove negli ultimi giorni i contagi sono stati numerosi, sono state dichiarate zone “rosse” nella riunione odierna della commissione per le pandemie.

Cinque studenti dell’Università di Prešov, provenienti dall’Ucraina, sono risultati positivi al COVID-19 e sono stati isolati in una stanza separata. Si sentono bene e rimarranno in quarantena fino a quando non faranno un altro test.

Ricoverate in ospedale sono 117 persone, e 15 sono in terapia intensiva. Sono al momento 8 i pazienti che necessitano del supporto della ventilazione polmonare artificiale.

Complessivamente, sono 3.081 le persone che sono state curate dalla malattia, e il numero dei casi attualmente attivi è salito a 2.134.

Fermo a 37 il numero di decessi confermati per coronavirus. Mercoledì sono morte due persone contagiate dal coronavirus, una ragazza di 16 anni all’Ospedale di Nitra e un uomo di 78 anni all’Ospedale militare centrale di Ružomberok, per i quali è necessario attendere l’autopsia per conoscere la reale causa della morte.

Oltre un quarto dei nuovi contagi provengono dall’estero (5 dall’Italia)

Nel mese di agosto, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di sanità pubblica, il 27,2% di tutti i casi confermati di infezione da coronavirus in Slovacchia sono stati importati dall’estero, in particolare dall’Ucraina (137 casi), dalla Croazia (58), dalla Repubblica Ceca (54) e dalla Serbia (20). Dall’Italia sarebbero stato importati 5 casi di contagio. In agosto il maggior numero di contagiati sono stati uomini tra 25 e 34 anni, seguiti da soggetti di entrambi i sessi della fascia di età da 20 a 24 anni. Oltre la metà dei positivi registrati in agosto, il 54%, erano asintomatici e il 7% sono stati ricoverati in ospedale.

(La Redazione)



Foto VUCBA cc by