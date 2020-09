Coronavirus, cinque distretti in Slovacchia diventano “rossi”

La commissione per le pandemie ha deliberato oggi che i distretti di Bratislava, Nitra, Tvrdošin, Michalovce e Stará L’ubovňa diventano zone “rosse” per l’alta incidenza di infezioni da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute Marek Krajčí al termine della riunione, spiegando che la situazione è peggiorata soprattutto nel distretto di Michalovce e nel distretto di Bratislava I. La decisione arriva dopo diversi giorni in cui si registra un aumento sensibile di nuovi casi sia in Slovacchia che negli stati limitrofi, anche dovuto alla riapertura delle scuole.

Per i distretti di Malacky, Pezinok, Senec, Nové Zámky, Šaľa, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Sabinov, Prešov e Vranov nad Topľou il “semaforo Covid” è stato aggiornato ad arancione, con moderata incidenza di contagio. Mentre tutte le altre aree del paese sono considerate ancora zone verdi.

Le altre misure decise oggi

La commissione per le pandemie raccomanda di vietare le visite alle case di assistenza sociale nei distretti segnalati con i colori rosso e arancione e di non organizzare in queste aree feste di famiglia. Viene inoltre consigliato agli anziani di vaccinarsi contro l’influenza e la malattia pneumococcica.

È inoltre stato redatto un elenco aggiornato delle regioni a rischio in alcuni paesi stranieri, tra cui 10 regioni della Repubblica Ceca, 3 in Austria e 4 in Ungheria:

Austria – Vienna, Tirolo, Vorarlberg

– Vienna, Tirolo, Vorarlberg Repubblica Ceca – Praga, Boemia Centrale, Bohemian Meridionale, Moravia Meridionale, Karlovy Vary, Vysočina, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Pilsen

– Praga, Boemia Centrale, Bohemian Meridionale, Moravia Meridionale, Karlovy Vary, Vysočina, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Pilsen Ungheria – Budapest, Fejér, Hajdú-Bihar, Pest

– Budapest, Fejér, Hajdú-Bihar, Pest Polonia – Voivodato della Piccola Polonia

– Voivodato della Piccola Polonia Slovacchia – Regione di Bratislava

L’Ufficio di sanità pubblica sconsiglia vivamente gli slovacchi di recarsi in queste zone.

La commissione ha anche proposto di inserire la Repubblica Ceca nell’elenco dei paesi “a rischio”, di segnalare come in peggioramento la situazione in Austria e Ungheria e di chiudere il confine slovacco-ucraino, una questione tuttavia che sarà decisa lunedì dal comitato centrale di crisi. In ogni caso, Slovacchia, Repubblica Ceca ed Austria hanno garantito che non chiuderanno i propri confini, almeno fino a che sarà possibile. Bulgaria, Svezia e Canada, nel frattempo, dovrebbero diventare paesi “sicuri”.

Gli eventi di massa e le scuole

Dal 12 settembre fino alla fine del mese nelle zone rosse resterà in vigore il divieto di eventi dalle 23:00 alle 6:00, ad eccezione dei matrimoni con meno di 150 partecipanti. Il limite massimo di partecipanti agli eventi di massa viene ridotto a 500 persone in esterni e 250 al chiuso.

Dal 1° ottobre il numero massimo di partecipanti ai matrimoni sarà ridotto a 30 persone in tutta la Slovacchia. Per le località nelle zone “rossa” e “arancione” il numero massimo di partecipanti agli eventi scenderà ancora a 100 all’aperto e 50 al coperto. Gli eventi suddetti non potranno essere accompagnati da servizi di catering.

Tutti gli studenti e gli alunni dovranno indossare la mascherina a scuola almeno fino alla fine di settembre, una misura da applicarsi a tutti tranne che agli alunni della scuola primaria, per i quali è tuttavia altamente raccomandata.

Ministro: più contagi, meno ricoveri



Il ministro Krajčí si dice lieto che malgrado sia in crescita il numero di persone contagiate, è una buona notizia constatare che il numero di ricoveri in ospedale non sia così significativo. Un fattore dovuto al fatto che in gran parte questa seconda ondata è dovuta alla diffusione del virus tra i giovani, che hanno ripreso i contatti sociali. Ma è importante bloccare questa tendenza alla diffusione del contagio per prevenire il crescere delle vittime, e fondamentale è curare i pazienti prima che arrivino ad avere bisogno della ventilazione artificiale. Nessuno dei pazienti passati per la ventilazione polmonare meccanica è sopravvissuto, ha detto il ministro.

