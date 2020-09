Arrestato l’ex capo dell’anticorruzione NAKA Robert Krajmer

La polizia ha arrestato ieri l’ex comandante dell’unità anti-corruzione della NAKA Robert Krajmer. Krajmer, che è stato arrestato nel corso di un raid ieri sera a casa sua e portato fuori in manette, si era dimesso dalla NAKA nel marzo 2018 dopo gli omicidi del giornalista Ján Kuciak e Martina Kušnírová a causa del grande rumore provocato sui media dalla sua presenza sulla scena dell’omicidio all’inizio delle indagini. Gli agenti hanno anche fatto una vasta perquisizione dell’abitazione di Krajmer, prima di portare il fermato nella sede di NAKA a Nitra per interrogarlo.

L’arresto dovrebbe essere collegato al caso “Fatima”, un noto ristorante di Trenčín che nel 2002 fu oggetto delle mire di un boss della malavita, il quale costrinse l’allora proprietà con minacce e pressioni a trascriverlo a proprio nome. Il locale oggi è gestito dalla moglie di Krajmer. Si tratterebbe di una svolta in questo caso dopo quasi vent’anni. Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito altri arresti di imputati per interrogarli.

Nel 2018 Ondrej Janíček, l’ex proprietario deprivato del suo ristorante, aveva dichiarato che l’ex vice ministro della Giustizia Monika Jankovská, in qualità di giudice, aveva favorito gli interessi del defunto boss della malavita Peter Čongrády, consentendogli di ottenere la proprietà del redditizio ristorante sotto il castello della città di Trenčín. Janíček e un altro testimone hanno dichiarato che Jankovská aveva preso tangenti come giudice e che era in combutta con soggetti della malavita. A suo tempo, su decisione di Jankovská, l’imprenditore era stato arrestato per diffamazione, con lo scopo presunto di costringerlo a cedere il locale, ma rilasciato in un secondo momento dopo una tempesta mediatica, mentre l’altro testimone aveva ritrattato le sue dichiarazioni.

Per il caso sono stati denunciati dalla polizia per ostruzione alla giustizia e falsa testimonianza cinque persone: oltre a Jankovská, attualmente in custodia cautelare per corruzione e abuso di potere sulla base delle scandalose comunicazioni avute con l’uomo d’affari Marián Kočner, ci sono il di lei consuocero Peter Vasko, il suo avvocato Anna Z., l’ex poliziotto dlla NAKA Milan Z., che ha attività di affari in comune a Trenčín con Krajmer, e il testimone chiave del caso Michal Vida.

Vasko era conosciuto come un ex collaboratore del boss della mafia Peter Čongrády, che voleva rilevare il bar di Janíček. Il suo nome appariva nelle cosiddette “liste di mafia” (Mafiánske zoznamy) degli anni ’90 come appartenente alla banda Sýkorovci guidata da Miroslav Sýkora. Secondo Janíček, dopo il rilascio dalla prigione fu proprio Vasko a rapito e portato al cospetto di Čongrády.

Jankovská è ritenuta avere incassato, per il suo intervento, tre milioni di corone slovacche, ovvero circa 90mila euro. Per le sue accuse all’ex giudice Janíček è tutt’ora accusato di diffamazione e false accuse. Ma il coinvolgimento di Jankovská nel caso è stato rilevato dalle trascrizioni dei messaggi scambiati tramite l’applicazione criptata Threema con Kočner.

Il tribunale di Trenčín dovrebbe decidere forse oggi se rinviare o meno gli imputati in custodia.

