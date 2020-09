Prezzi degli immobili residenziali in salita, nonostante la pandemia

La pandemia di coronavirus ha interrotto la normalità quotidiana e fermato molte attività economiche, creando indubbiamente problemi di carattere finanziario a molti nuclei familiari. La recente indagine condotta dalla Banca Nazionale Slovacca (NBS) indica che il 9% delle famiglie che hanno chiesto il rinvio del rimborso del prestito si trovano in gravi difficoltà finanziarie.

Era logico aspettarsi un rallentamento, se non una battuta d’arresto, nell’andamento dei prezzi nel settore immobiliare. Eppure così non è stato. Il mercato degli alloggi non sembra risentire affatto della crisi economica. I prezzi delle case sono aumentati ancora più rapidamente durante la pandemia rispetto al periodo precedente e nulla fa pensare che ci sarà un’inversione di tendenza nel prossimo futuro. La Banca nazionale slovacca stima infatti che il ritmo degli aumenti dei prezzi potrebbe ridursi lievemente, ma è improbabile che scenda al di sotto dell’8%.

Secondo i dati pubblicati dall’Ufficio di Statistica slovacco, nel primo trimestre di quest’anno i prezzi degli immobili residenziali sono aumentati dell’8,6% su base annua, ma nel secondo trimestre l’incremento ha raggiunto il 9,7% su base annua (+0,5% rispetto al trimestre precedente). I prezzi degli immobili di nuova costruzione sono aumentati del 7,7%.

La relativa facilità con cui le banche concedono i mutui e il tasso di interesse che si è mantenuto a livelli bassi anche durante la pandemia costituiscono i due fattori chiave per comprendere le ragioni del costante aumento dei prezzi degli immobili. A ciò va aggiunto un altro elemento: la progressiva diminuzione del numero di appartamenti sfitti sul mercato immobiliare.

Rispetto alla media europea (+4,7% su base annua nel 2019), la crescita dei prezzi in Slovacchia appare più elevata, tanto che il Paese ha registrato il terzo aumento più rapido dei prezzi degli immobili residenziali nell’UE nella prima metà del 2020.

Ma perché i prezzi degli immobili continuano ad aumentare nonostante la recessione economica? Marián Búlik, analista della società di consulenza finanziaria OVB Allianz Slovensko, sottolinea che esiste una combinazione di diversi fattori: il forte aumento della domanda – di gran lunga superiore all’offerta -; la possibilità per gli sviluppatori immobiliari di mantenere elevati i prezzi di vendita in attesa di un compratore grazie alla disponibilità di forti linee di credito e di riserve; il rapido aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e il miglioramento della situazione finanziaria degli acquirenti, che dispongono di maggiori risparmi rispetto a 10 anni fa.

Quello che si osserva in Slovacchia appare essere un trend generale, come risulta ad esempio dall’analisi condotta dalla società internazionale di intermediazione immobiliare Engel & Völkers.

La situazione non cambierà di molto neppure per effetto della pandemia, dato il persistente eccesso di domanda dovuto al continuo afflusso di persone negli spazi metropolitani. Potranno slittare i tempi per concludere il processo di compravendita, ma gli immobili continueranno a rappresentare un investimento sicuro anche in tempi di crisi, soprattutto nelle grandi città.

(Paola Ferraris)

Foto: ANDREJNEUHERZ (CC BY-SA 3.0)

ric011 (CC0)