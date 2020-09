Governo, premi a 56.000 dipendenti statali per il lavoro nell’emergenza

Il governo ha deciso di ampliare la platea di dipendenti statali che riceveranno una gratifica per avere lavorato in prima linea durante la pandemia di coronavirus. E ha di conseguenza rimpolpato la somma che servirà allo scopo, che passerà da 50 a 77 milioni di euro, risorse provenienti direttamente dal bilancio dello Stato. Come risulta dalla riunione del consiglio dei ministri di ieri, l’importo per ciascuno dei dipendenti, si parla di quasi 56mila persone, varierà da 300 a 500 euro e sarà versato nelle prossime settimane.

Le cifre più importanti per il ministero della Salute, cui vanno quasi 38 milioni di euro per strutture mediche, ambulanze, servizi medici di trasporto, nonché soccorritori e farmacisti, e più di 27 milioni al ministero del Lavoro, affari sociali e famiglia, in particolare per i dipendenti delle strutture dei servizi sociali. I fondi saranno distribuiti anche dai ministeri dell’Interno per i suoi dipendenti, agenti di polizia e vigili del fuoco, e della Difesa per soldati e impiegati civili.

