SARIO, il 21 ottobre la Fiera della cooperazione industriale 2020, solo online

La prevista “Fiera della cooperazione industriale” organizzata per il 21 ottobre 2020 dall’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del commercio SARIO, vista l’attuale situazione di restrizioni e rinnovata attenzione alla prevenzione della diffusione del coronavirus, si terrà solo online. Quello che è l’evento più importante di cooperazione imprenditoriale internazionale in Slovacchia con la possibilità di incontri B2B preselezionati, già spostato rispetto alla tradizionale collocazione primaverile, alla sua 14esima edizione non sarà dunque svolto in presenza.

Passato il termine del 31 agosto, entro il quale si poteva accedere a uno sconto sulle tariffe, la scadenza per la registrazione alla “” è fissata al 4 ottobre 2020, con costi ridotti a 50 euro a persona. La fiera è un aiuto concreto, grazie alla sua formula, nel mettere in comunicazione aziende slovacche e straniere e favorendone l’espansione produttiva e commerciale.

In ogni caso, chi prenota prima ha maggiori possibilità di selezionare i partner con i quali intende avere un incontro per meglio focalizzare il proprio business, impostando le proprie preferenze all’atto della registrazione.

L’evento include inoltre un programma di discussioni e tavole rotonde su argomenti di attualità con esperti di aziende, istituzioni e rappresentanti statali slovacchi e stranieri.

Per le iscrizioni vedere a questa pagina. Qui l’elenco delle imprese che si sono già iscritte.

L’edizione 2020 online sarà effettuata tramite la piattaforma Zoom, cui i partecipanti sono invitati a iscriversi. Qui le istruzioni per la partecipazione.

dell’edizione 2019.

(Red)