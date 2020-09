In preparazione un pacchetto di misure sociali per le famiglie

Il Ministero del Lavoro sta preparando un pacchetto di misure sociali per aiutare le famiglie. Lo ha annunciato il ministro Milan Krajniak in conferenza stampa, precisando che i settori di intervento riguarderanno gli asili – per i quali all’inizio della pandemia erano già stati stanziati 66 milioni di euro -, le indennità di gravidanza, il congedo di maternità, le tasse sui farmaci e il trasporto per gli studenti.

Il Ministero intende sostenere gli asili evitando che vengano chiusi per difficoltà finanziarie dalle amministrazioni locali. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie con bambini piccoli che, insieme con le persone affette da gravi disabilità, sono i gruppi più esposti alle conseguenze dell’attuale crisi economica.

Una modifica della legge sui finanziamenti, secondo Krajniak, si rende necessaria per consentire al Ministero di fornire sostegno ai progetti destinati alle famiglie, soprattutto quelle socialmente ed economicamente più vulnerabili.

Per alleggerire il bilancio familiare, il Ministero sta pensando all’abolizione delle tasse sui farmaci per i bambini sotto i 6 anni e al trasporto pubblico gratuito per bambini e studenti.

La proposta di istituire un’indennità di gravidanza e borse di studio per le studentesse gestanti nasce dalla considerazione della necessità di fornire un aiuto concreto a molte future mamme, ha dichiarato il ministro. In questo modo, molte avrebbero la possibilità di continuare i propri studi con un assegno che coprirebbe le maggiori voci di spesa legate alla gravidanza, come cibo, vestiario e assistenza sanitaria.

Su questo punto, tuttavia, gli esperti esprimono dubbi legati all’impatto minimo di simili misure sulla condizione delle donne nel mercato del lavoro. Certo, si migliorerebbe la qualità di vita, ma con un effetto puramente temporaneo, dato che resterebbe sempre il problema della discriminazione nei confronti delle donne nel mercato del lavoro o del divario salariale rispetto ai lavoratori maschi.

L’esclusione temporanea delle donne dal mercato del lavoro finirebbe per essere controproducente, limitando le loro possibilità di un avanzamento di carriera e aumentando invece il pericolo di povertà.

Va poi osservato che l’assegno di gravidanza non verrebbe neppure erogato in modo uniforme a tutte le studentesse, poiché dal sostegno risultebbero escluse quante frequentano i corsi di dottorato.

La proposta viene inoltre considerata non in linea con i principi della gestione responsabile e formulata solo per guadagnare il consenso degli elettori.

Sul tema della parità delle responsabilità genitoriali, il ministro Krajniak ha annunciato che il sistema pensionistico potrebbe essere soggetto ad una modifica per consentire alle donne che si sono occupate dei propri figli di accedere in anticipo alla pensione.

Inoltre, vi è l’intenzione di estendere ai padri che si prendono cura dei bambini la possibilità di usufruire di vantaggi e bonus, in modo da rendere effettiva la parità tra uomini e donne in questo ambito.

(Paola Ferraris)

Foto: MabelAmber CC0