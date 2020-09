La Slovacchia riapre i voli internazionali: nuovo modulo online

Dal 7 settembre le autorità slovacche hanno riaperto i voli internazionali modificando le regole concernenti la compilazione del modulo di ingresso, obbligatorio dallo scorso febbraio.

In precedenza tale modulo era disponibile solo in formato cartaceo e andava compilato a bordo dell’aereo. Ora invece potrá essere scaricato in formato elettronico dal sito del Ministero dei Trasporti e compilato dai passeggeri in arrivo in Slovacchia prima della partenza.

Il modulo consentirà il tracciamento dei contatti dei passeggeri in caso di contagio non solo da coronavirus, ma anche da altre infezioni trasmissibili.

Nel modulo dovranno essere indicati il nominativo del passeggero, i recapiti telefonici, l’indirizzo email, nonché i dati relativi alla compagnia aerea e al volo e la data di arrivo in Slovacchia.

Inoltre, a partire dalle ore 7 del 10 settembre, tutti coloro che arriveranno negli aeroporti slovacchi dopo aver soggiornato nei cosiddetti “Paesi rossi” negli ultimi 14 giorni dovranno esibire ai funzionari di polizia la conferma della registrazione sul sito korona.gov.sk/ehranica.sk.

La mancata presentazione di tale documento comporterá una sanzione di 1.659 euro comminata dall’Autoritá di Salute Pubblica (ÚVZ). La polizia avrá comunque facoltá di imporre in loco una multa fino a 1.000 euro.

Si raccomanda ai cittadini provenienti da Paesi extraUE di conservare la conferma della propria registrazione durante tutto il periodo di soggiorno in Slovacchia.

Sono esenti da tale obbligo i piloti e i membri dell’equipaggio.

(Paola Ferraris)

Foto: bts.aero