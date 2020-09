Pedalare per Bratislava in rosa: nuovo progetto di bikesharing

Si chiama Rekola ed è un progetto di bikesharing avviato per la prima volta nel 2013 a Praga, Brno e altre città della Repubblica Ceca, inizialmente con bici usate e donate dai cittadini.

Lunedi 7 settembre è approdato anche a Bratislava, dove già da qualche tempo gli abitanti hanno la possibilita di utilizzare il servizio condiviso di biciclette in vari colori, giallo (Slovnaft BAjk’), rosso (Verejný Bicykel di Antik Telecom) e bianco (Biele Bicykle di Cyklokoalícia).

Ebbene, ora si potrà lasciare l’auto a casa e pedalare su eleganti bici rosa, che nella prima fase saranno disponibili a noleggio nel centro della città, nei quartieri di Ružinov, Petržalka, Karlova Ves e nelle stazioni ferroviarie.

L’ambizione del progetto – come ha spiegato Jan Bureš, uno dei suoi coordinatori -, è migliorare la situazione del traffico nella capitale, incoraggiando le persone ad usare le biciclette invece delle auto o dei mezzi pubblici. Un esempio pratico può dare l’idea del risparmio di tempo. A Bratislava, al mattino un’auto impiega quasi un’ora per arrivare da Karlova Ves al centro della città, ma una bici consentirà di percorrere lo stesso tragitto in soli 15 minuti. Un altro vantaggio è la possibilità di evitare di indossare la mascherina, obbligatoria invece sui mezzi pubblici.

“Un modo più sano e intelligente” di spostarsi, dicono i responsabili del progetto, convinti che l’iniziativa possa rappresentare anche uno stimolo per le autorità comunali a migliorare le condizioni del trasporto su due ruote. Senza contare l’impatto positivo sull’ambiente, grazie alla riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti.

Attualmente le biciclette a disposizione del pubblico sono circa un centinaio, ma alla fine della prossima settimana si prevede di arrivare a quota 300.

Il sistema di bikesharing funziona tramite un’applicazione mobile da installare sul proprio telefono cellulare. L’uso singolo costa 1 euro, mentre l’abbonamento premium di un mese consente di utilizzare le bici rosa per un numero illimitato di corse al prezzo di 9 euro.

Durante la prima settimana di funzionamento, a Bratislava il prezzo dell’abbonamento mensile è stato ridotto a 4,50 euro.

(Paola Ferraris)

Foto: Rekola (Fb)