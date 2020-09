Presentato il piano strategico per gli investimenti con fondi UE

La Slovacchia del futuro sarà “sempre più innovativa, ecologica, socialmente coesa ed istruita, con un’elevata qualità della vita nelle regioni.” Questo è l’obiettivo che si prefigge il Ministero degli investimenti, dello sviluppo regionale e dell’informatizzazione con il piano strategico di investimenti per il prossimo decennio, presentato dalla vice prima ministra Veronika Remišová.

Per il prossimo periodo di programmazione la Slovacchia potrà contare sull’erogazione di fondi UE per un importo di 12,9 miliardi di euro, destinati alla realizzazione di obiettivi strategici, quali ad esempio il completamento delle infrastrutture.

La modernizzazione della Slovacchia appare come un fattore imprescindibile per poter superare la grave crisi economica provocata dalla pandemia. Il periodo è estremamente difficile, ha detto Remišová: l’attuale crisi sanitaria ed economica non ha precedenti a livello mondiale. La Slovacchia ha davanti a sé “una sfida unica che non si ripeterà così presto,” ha aggiunto, sottolineando il proprio impegno nel garantire l’utilizzo del sostegno finanziario “in modo significativo, trasparente ed efficiente” e senza possibilità alcuna di corruzione.

Il piano strategico presentato – l“Accordo di partenariato della Repubblica slovacca per gli anni 2021-2027”– si basa su cinque pilastri:

1. Innovazione;

2. Sviluppo sostenibile;

3. Mobilità, trasporti e connettività;

4. Ambito sociale;

5. Qualità della vita nelle regioni.

In ciascuna delle cinque aree, il dipartimento investimenti del Ministero ha già proposto alcuni passaggi fondamentali, quali la digitalizzazione, il sostegno alla scienza e alla ricerca, la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, lo sviluppo di trasporti sostenibili e di qualità, il sostegno all’innovazione e ai trasferimenti tecnologici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione dell’ambiente e l’eliminazione degli oneri ambientali, nonché il miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro.

Gli investimenti dovranno anche servire a rendere possibile lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disparità rispetto ai Paesi più sviluppati.

Anche dopo 15 anni di investimenti, ha sottolineato la vice prima ministra, persistono lacune evidenti in settori quali la rete stradale e autostradale e la creazione di una rete capillare di Internet ad alta velocità.

Remišová intende avviare subito la discussione con i partner socioeconomici e con il pubblico in generale sul progetto di piano strategico, per presentarlo successivamente ad un ampio dibattito nazionale. “Deve esserci un ampio consenso sociale su come investiremo 12,9 miliardi di euro nei prossimi anni e, poiché questi investimenti vanno anche oltre i due mandati parlamentari, dobbiamo concordare le priorità principali. Creare una società coesa e socialmente giusta è molto importante per me”, ha detto.

L’approvazione dell’accordo di partenariato è condizionata all’approvazione da parte del Parlamento europeo, attesa per il secondo trimestre del 2021, ma i tempi per poter ususfruire dei primi fondi UE si allungheranno ulteriormente, fino al periodo a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Nel frattempo, la vice prima ministra ha annunciato che discuterà la questione anche con i membri slovacchi del Parlamento europeo, le cui priorità non sempre coincidono con gli interessi nazionali della Slovacchia.

Il dipartimento investimenti sta attualmente collaborando con il Ministero delle Finanze, impegnato nella preparazione di un piano di ripresa (RRF). Secondo Remišová, la collaborazione tra i due ministeri sarà fondamentale per poter elaborare piani adeguatamente collegati con lo sviluppo di settori chiave dell’economia e della società.

(Paola Ferraris)

Foto: mirri.gov.sk

torstensimon CC0