Referendum: ancora pochi giorni per il voto dei connazionali all’estero

Il referendum costituzionale confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari è nel pieno del suo svolgimento nella circoscrizione estero e, a partire dal 6 settembre, tutte le elettrici e gli elettori aventi diritto di voto, che non hanno ricevuto il plico elettorale possono richiedere un duplicato per email o telefonicamente direttamente ai Consolati italiani di iscrizione AIRE, così come i temporanei all’estero che hanno chiesto di votare nella residenza provvisoria. Lo ricorda in una nota il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, rivolgendo ai connazionali un ultimo appello al voto.

All’estero, evidenzia la nota, diversi Paesi sono ancora coinvolti nelle limitazioni sanitarie che riducono gli spostamenti delle persone, alcuni Consolati purtroppo sono chiusi per ragioni di sicurezza e, comunque, dovrebbero e assicureranno la gestione dei plichi.

Sono 4.616.000 gli elettori aventi diritto di voto in tutto il mondo. I plichi elettorali dovranno essere rinviati per posta ai Consolati con la busta di ritorno affrancata e dovranno giungere a destinazione entro il 15 settembre alle ore 16.00.

(Fonte Aise)