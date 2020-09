Coronavirus, due ministri del governo slovacco in quarantena

Il ministro della Salute Marek Krajčí e il capo dell’Ufficio di sanità pubblica Ján Mikas sono in quarantena preventiva dopo essere stati a contatto con una persona risultata positiva al coronavirus. Si tratta di un dipendente del ministero che è membro del consiglio di epidemiologi, infettologi e operatori sanitari pubblici, con cui sia Krajčí che Mikas hanno passato alcune ore partecipando alla riunione del consiglio del 3 settembre, in cui tuttavia tutti indossavano le mascherine.

Il ministro ha informato che in questi giorni lavorerà da casa, come gli altri membri del consiglio. In ogni caso, egli è convinto di non essere stato contagiato, e non mostra sintomi, dunque ritiene che il tampone si rivelerà negativo. A tutti i membri del consiglio deve essere fatto oggi il tampone, ma rimarranno comunque in isolamento preventivo fino ai risultati del test.

Anche il ministro del Lavoro Milan Krajniak è in isolamento volontario dopo che, anche in questo caso, un dipendente del suo ministero è risultato positivo. Per questa ragione, Krajniak non ha partecipato alla riunione del consiglio di coalizione che si è tenuto lunedì.

