Pubblicato il bando ministeriale per piccoli progetti nel settore IT

Dal 1° settembre e fino al 15 ottobre 2020 è possibile presentare la domanda per ottenere una sovvenzione pubblica per piccoli progetti nel settore IT.

Il Ministero degli Investimenti, dello Sviluppo regionale e dell’Informatizzazione ha aperto un bando specifico grazie ad uno stanziamento di 100.000 euro provenienti dal fondo SK-NIC.

È prevista l’assegnazione di un somma compresa tra 2.500 e 10.000 euro per ogni progetto incentrato su tre aree:

• utilizzo efficace delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’istruzione o progetti educativi basati su queste tecnologie;

• sostegno delle comunità attraverso la tecnologia informatica;

• introduzione dell’intelligenza artificiale o della sua specifica branca dell’apprendimento automatico (il cosiddetto machine learning).

La decisione di pubblicare un nuovo bando è stata presa in seguito alla presentazione di un numero elevato di progetti nella tornata precedente, di gran lunga superiore alle aspettative, come ha dichiarato Peter Bíro, direttore del fondo SK-NIC.

Bíro ha precisato che il fondo è stato istituito nel 2019 per “sostenere individui, organizzazioni e comunità ad alto potenziale”, impegnate nell’elaborazione di progetti di qualità. Finora ha assegnato finanziamenti a circa 200 progetti per un importo complessivo di 450.000 euro.

Tra le aree che maggiormente necessitano di sostegno e finanziamenti costanti per il loro sviluppo figurano l’istruzione e la formazione, afferma la vice prima ministra e ministra dell’Informatizzazione Veronika Remišová. “Dobbiamo cambiare la nostra mentalità in Slovacchia”, sostiene Remišová, favorendo la trasformazione del mercato del lavoro e creando le condizioni ottimali per il passaggio dal lavoro manuale, principalmente nelle grandi case automobilistiche, al lavoro intellettuale basato sulla creatività.

L’iniziativa del Ministero, ha detto Remišová, è una buona occasione per quanti pensano di avere un’idea valida in campo informatico, ma non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per realizzarla.

(Paola Ferraris)

Illustr.: geralt CC0