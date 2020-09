Ministri Finanze V4 firmano cooperazione su evasione fiscale

I quattro ministri delle Finanze dei paesi Visegrád (V4 / Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia) hanno firmato venerdì a Varsavia una dichiarazione concernente la reciproca cooperazione su questioni come la lotta al riciclaggio di denaro e all’evasione fiscale. Secondo il ministro slovacco Eduard Heger lui e i suoi colleghi hanno avviato uno scambio di esperienze su come far progredire verso gli standard dell’Europa occidentale l’intera regione di Visegrád. Uno scambio proficuo di opinioni è scaturito anche dalla recente esperienza con la pandemia di coronavirus sulle economie dei quattro stati, e si è discusso degli strumenti legislativi messi in campo per limitare gli effetti negativi dell’epidemia sull’economia.

Pracovná cesta ministra financií Eduarda Hegera v Poľsku 💪UROBILI SME ĎALŠÍ KROK V BOJI PROTI DAŇOVÝM ÚNIKOM💪Minister financií Eduard Heger absolvoval pracovnú cestu vo Varšave.🇵🇱S kolegami, šéfmi rezortov financií z Vyšehradskej štvorky – z Poľska, Česka a Maďarska – podpísal deklaráciu o vzájomnej spolupráci.🤝 Jej nosnou časťou je boj proti daňovým únikom a praniu špinavým peniazom.☝️Riešili sa však aj ďalšie témy. Viac vo videu.🎦 Uverejnil používateľ Ministerstvo financií SR Piatok 4. septembra 2020

Secondo Heger la lotta al riciclaggio di denaro è ancora un grosso problema. Vogliamo che sia chiaro che stiamo lavorando di comune accordo nella lotta contro le distorsioni che hanno un impatto sulle nostre società, ha aggiunto il ministro, notando che negli ultimi anni in Polonia sono stati fatti grandi passi per la riduzione delle frodi fiscali. Visto che questi raggiri spesso si compiono attraverso il cosiddetto meccanismo della “frode carosello”, ovvero il passaggio di beni tra società di diversi paesi dell’Unione euopea, facenti capo ad un’unica organizzazione, con il fine di evadere le imposte all’ultimo passaggio, si rende quindi cruciale una forte cooperazione tra stati che hanno un profilo simile per prevenire il problema o almeno ridurlo al minimo.

(Red)

Foto bykst/CC0