Coronavirus, Matovič: pronti a misure incisive se ci sarà diffusione comunitaria

Parlando ieri al programma “Na telo” su TV Markiza, il primo ministro Igor Matovič ha dichiarato che se dovessero contarsi tante nuove infezioni da coronavirus che renderanno impossibile ai sanitari rintracciare i contatti delle persone infette si dovranno attuare misure trasversali. Tutto dipenderà dalla diffusione di comunità dell’epidemia nel paese, che sarà il vero fattore decisionale per nuove restrizioni, e non tanto il numero dei casi di nuova registrazione.

Il giorno prima, alla Radio Slovacca, il premier aveva detto che il numero di contagi emerso dai test venerdì è “impressionante“, ed è certamente dovuto alle frontiere aperte. In ogni caso, egli crede che il paese sia pronto per l’evenienza di una seconda ondata della pandemia, e ci sono personale e posti letto a sufficienza in terapia intensiva anche in caso di una crescita importante di pazienti che ne avranno bisogno.

Matovič, che ha parlato con Viktor Orbán nel fine settimana riguardo la decisione di Budapest di chiudere le frontiere agli stranieri per un mese, non ha nemmeno escluso di poter restringere l’accesso ai confini della Slovacchia o in ogni caso di adottare misure più rigorose in tutto il paese per prevenire una maggior diffusione della malattia. L’adozione di nuove misure è attualmente di competenza del ministero della Salute e della commissione per la pandemia, ma se questi non dovessero agire, il primo ministro si dice pronto a intervenire lui stesso.

Il premier ha anche affermato che attualmente il piano di ripresa per il paese ha 96 pagine e si occupa di circa 200 riforme. “Di queste 200 riforme, dobbiamo selezionarne, secondo me, cinque o sei fondamentali, perché non avremo abbastanza tempo per portare a termine il resto”, ha detto.

(La Redazione)

Foto NRSR