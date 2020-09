Crollo del 12% del PIL slovacco nel secondo trimestre

Il secondo trimestre del 2020 si è chiuso con un conto salato per l’economia slovacca, che ha pagato gli effetti della pandemia di coronavirus con un crollo del 12,1% del prodotto interno lordo (PIL) su base annua a prezzi fissi. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio di statistica slovacco, si tratta del peggior calo trimestrale della storia per la Slovacchia. Nella crisi internazionale di dieci anni fa, il PIL slovacco perdette il 6% nel secondo trimestre del 2009.

Con i dati al netto delle influenze stagionali, il PIL è diminuito dell’8,3% rispetto al primo trimestre 2020. Mentre a prezzi correnti è diminuito del 10,4% a 21,2 miliardi di euro. Nel primo semestre il volume nominale del PIL si è attestato a 42,7 miliardi di euro, in calo dell’8,1% in termini reali. Tra i comparti più in sofferenza quello dell’industria manifatturiera, sceso di quasi il 25%, e il settore automobilistico, che produce una percentuale significativa del PIL e che ha visto un crollo di oltre il 50%. Al contrarioattività finanziarie e assicurative sono cresciute di oltre il 20%,.

(Red)

Illustr. BS