Secondo round di contributi pubblici per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica

Il Ministero dell’Economia ha stanziato 650.000 euro per sostenere la costruzione di colonnine di ricarica elettrica.

Si tratta del secondo round di sovvenzioni statali – avviato nuovamente dopo il blocco causato dalla pandemia -, accessibili non solo alle amministrazioni locali, ma anche agli imprenditori.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre di quest’anno.

Con l’ampliamento dei settori cui viene destinato il sussidio e l’aumento dell’importo massimo della sovvenzione, il Ministero intende contribuire alla realizzazione di una rete infrastrutturale più capillare, indispensabile per lo sviluppo dell’elettromobilità, come ha spiegato il ministro dell’Economia Richard Sulík. Per continuare ad essere un Paese leader nell’industria automobilistica, la Slovacchia ha infatti in progetto di sostenere sia il settore dell’elettromobilità che la mobilità a idrogeno.

Ai comuni, alle regioni, nonché alle organizzazioni da loro istituite sarà destinato un sussidio pari al 95% dell’importo necessario per la realizzazione del progetto, mentre il restante 5% dovrà essere finanziato con risorse proprie.

Agli imprenditori potrà essere assegnato un sussidio pari al 50% della spesa totale.

L’importo minimo della sovvenzione è di 2.500 euro. Le sovvenzioni massime previste ammontano a 18.000 euro per i comuni e a 36.000 per gli imprenditori, a seconda del tipo di progetto, come ha precisato il segretario di Stato Karol Galek.

Il bando contenente informazioni dettagliate è pubblicato in questa pagina web del Ministero dell’Economia e nel sito web dell’Agenzia slovacca per l’innovazione e l’energia (SIEA), che gestisce il bando.

Nel luglio dello scorso anno il primo round di sussidi, destinato solo ai governi locali, ha consentito l’assegnazione di 350.000 euro per la costruzione di stazioni di ricarica per auto elettriche in 71 città e villaggi in tutta la Slovacchia, concentrate principalmente nelle regioni di Prešov, Nitra e Košice.

Attualmente le colonnine di ricarica rapida sono più di 120, mentre le stazioni AC standard sono circa 180.

In Slovacchia risultano immatricolate 1.590 auto elettriche e oltre 1.020 auto ibride plug-in. Per l’acquisto di tali vetture il Ministero dell’Economia ha approvato finora 611 domande di sovvenzione erogando più di 1,5 milioni di euro.

(Paola Ferraris)

Foto: Walter Baxter/Geograph.org.uk cc by sa