La presidente Čaputová sostiene la Repubblica Ceca minacciata dalla Cina

La presidente della Repubblica Zuzana Čaputová ha espresso sostegno alla Repubblica Ceca dopo le minacce ricevute dalla Cina a seguito di una visita a Taiwan del presidente del senato ceco Miloš Vystrčil. «La Slovacchia sostiene la Repubblica Ceca. Le relazioni tra l’UE e la Cina si basano sul dialogo e sul rispetto reciproco. Le minacce dirette a uno degli Stati membri dell’UE e ai suoi rappresentanti contraddicono l’essenza stessa del nostro partenariato e come tali sono inaccettabili», ha scritto Čaputová ieri in inglese su Twitter.

#Slovakia stands by the Czech Republic. #EU–#China relations are based on dialogue and mutual respect. Threats directed at one of the EU members and its representatives contradict the very essence of our partnership and as such are unacceptable. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) September 1, 2020

Miloš Vystrčil si è recato a Taiwan con una delegazione di circa 90 membri tra politici, imprenditori, giornalisti e rappresentanti di istituzioni culturali e scientifiche. Ha così provocato le ire di Pechino, che rivendica l’isola separatista come sua provincia, e il suo ministro degli Esteri Wang Yi ha dichiarato che Vystrčil «pagherà un prezzo pesante» per la sua violazione della politica della Cina, che da tempo fa pressione su altri Stati perché evitino rapporti con Taiwan. Il governo ceco non ha appoggiato il viaggio di Vystrčil a Taiwan, paese con il quale Praga non ha relazioni diplomatiche, ma lunedì il ministero degli Affari esteri ceco ha comunque convocato l’ambasciatore cinese a Praga per chiedere spiegazioni.

Ieri anche il ministero degli Affari esteri slovacco ha dichiarato pieno sostegno alle dichiarazioni della presidente. La Repubblica Slovacca rispetta e attua nella pratica la politica di “una unica Cina”, ma «ciò non può ostacolare una pragmatica cooperazione bilaterale e la partecipazione di Taiwan a specifici progetti internazionali».

La politica cinese “One China”, ovvero “Una Cina, due sistemi”, usata nel linguaggio politico internazionale dalla fine del XX secolo, viene utilizzata per indicare la linea politica ufficiale tenuta dal governo di Pechino nei confronti dei territori di Hong Kong, Macao e Taiwan. La “One China policy” è ormai nei fatti rispettata da buona parte dei paesi del mondo, anche da quelli occidentali, in quanto requisito necessario per qualsiasi entità politica che voglia stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese. Per non sporcarsi troppo le mani, alcuni paesi usano termini come “rispetta”, “riconoscere”, “capire”, “prendere atto di”, mentre altri usano esplicitamente il termine “sostegno” o “riconoscere” per la posizione di Pechino sullo status di Taiwan.

(Red)

Foto Jeffrey Meyer cc by