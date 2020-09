Guida alle elezioni in Italia del 20 e 21 settembre

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 in sette regioni italiane si vota per rinnovare i consigli regionali ed eleggere i presidenti delle regioni. Andranno alle urne i 18.590.081 elettori di Campania, Toscana, Veneto, Liguria, Valle d’Aosta, Marche e Puglia. Le elezioni erano previste nella primavera del 2020, ma sono state rimandate per l’emergenza covid-19.

Nelle stesse giornate si terranno le elezioni amministrative in 1.178 comuni, di cui 610 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 568 regioni a statuto speciale. Tra questi comuni vi sono anche diciotto capoluoghi di provincia (Agrigento, Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Reggio Calabria, Trani, Trento e Venezia), di cui tre sono anche capoluogo di regione (Aosta, Trento e Venezia).

In tutta Italia si voterà anche per il referendum costituzionale che chiede il taglio del numero dei parlamentari.