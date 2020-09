Polizia per stranieri, a Bratislava estesi gli orari con l’appuntamento online

A seguito dell’aumento del numero di richiedenti di permesso di soggiorno, dovuto all’inizio del nuovo anno scolastico, il dipartimento di polizia per stranieri di Bratislava prolungherà dal 3 settembre (e fino a nuovo avviso) l’orario di ufficio per gli stranieri che prenotano l’appuntamento online. Oltre a lunedì (dalle 7:30 alle 15:00), mercoledì (dalle 07:30 alle 17:30) e venerdì (dalle 07:30 alle 14:00), come da disposizioni decise in primavera a causa dell’emergenza COVID-19, il dipartimento sarà aperto al pubblico anche il martedì e il giovedì dalle 7:30 alle 14:00.

L’annuncio, leggiamo sui media, arriva dopo che diversi stranieri hanno denunciato sui social media le lunghe code al dipartimento di polizia per stranieri a Bratislava, e i sospetti di favoritismi. Per informazioni telefoniche si può telefonare al dipartimento di Bratislava al numero + 421-9610-36999 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 15:00.

I contatti dei tredici dipartimenti di polizia per stranieri in Slovacchia si trovano a questa pagina. Per richiedere online l’appuntamento vedere qui.

(Red)