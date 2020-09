Oggi in Slovacchia è la Giornata nazionale della Costituzione

La Slovacchia commemora oggi 1° settembre l’adozione – nel 1992 – della legge fondamentale della repubblica, la Costituzione, che compie 28 anni. Quell’atto fu preceduto dalla Dichiarazione di indipendenza della nazione slovacca, approvata dal Consiglio nazionale slovacco il 17 luglio 1992, che al tempo era ancora parte della Repubblica federale ceca e slovacca.

Adottata dal Parlamento il 1° settembre 1992, e firmata due giorni dopo nel Castello di Bratislava dall’allora presidente del Consiglio nazionale slovacco Ivan Gašparovič e dal capo del governo slovacco Vladimír Mečiar, in presenza di diversi rappresentanti politici della Cecoslovacchia e delle future Repubblica Slovacca e Repubblica Ceca, la Carta costituzionale slovacca entrò in vigore un mese più tardi, il 1° ottobre. Divenne effettiva come legge fondamentale dello Stato dal 1° gennaio 1993, quando fu istituita ufficialmente la Repubblica Slovacca indipendente e venne sciolta la Cecoslovacchia, un processo noto come Divorzio di Velluto grazie al modo indolore con il quale si è svolto, preso ad esempio quale risoluzione pacifica di controversie nazionali in tutto il mondo.

La Costituzione fu approvata da 114 dei 134 deputati presenti al Consiglio nazionale slovacco, quattro giorni dopo la conclusione (il 27 agosto) dei negoziati tra i rappresentanti slovacchi e cechi. Trattative che furono condotte, nella famosa Villa Tugendhat a Brno (opera degli anni ’30 del famoso architetto Mies van der Rohe), dai rappresentanti dei due partiti di maggioranza, lo slovacco HZDS e il ceco ODS e dei loro leader, Vladimír Mečiar e Vacláv Klaus, entrambi primi ministri federali, che decisero lo smembramento della Repubblica Federale Ceca e Slovacca (foto sotto).

Composta di un preambolo e nove articoli, la Costituzione della Repubblica Slovacca è lunga quasi 14.000 parole, divise in 427 paragrafi. È stata modificata 18 volte, l’ultima nel 2019. Per la stesura del suo testo ci si ispirò a molte formulazioni prese anche direttamente dalla Costituzione Cecoslovacca del 1920. Per la sua modifica serve il consenso di una maggioranza di tre quinti di tutti i membri del Parlamento, vale a dire di 90 deputati sui 150 che compongono la camera unica del Consiglio nazionale. Le formulazioni più comuni che si trovano nella Costituzione sono “Repubblica Slovacca”, “Consiglio Nazionale”, “Presidente della Repubblica Slovacca”, ”Corte Costituzionale della Repubblica Slovacca”, “ha il diritto”, “per legge”, “ognuno ha il diritto” e “diritti e libertà”.

La Festa nazionale della Costituzione è giornata festiva, il che significa che la maggior parte delle persone non lavora e la maggior parte dei negozi è chiusa, come stabilito dall’emendamento al Codice del lavoro del giugno 2017. Questa è tuttavia una festività che alcuni politici hanno pensato di abolire, nell’ambito di una revisione delle festività nazionali, adducendo come ragione il fatto che esiste già una Festa della Repubblica l’1 gennaio, data della fondazione della Slovacchia.

Da molti anni in questa giornata il Parlamento nazionale slovacco apre le sue porte al pubblico, un evento che ha visto la partecipazione ogni anno di migliaia di cittadini. Quest’anno tuttavia, a causa dell’emergenza coronavirus, l’ingresso del Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca (NRSR) rimarrà sbarrato.

In questa occasione la presidente della Repubblica Zuzana Čaputová ha che è importante rispettare e proteggere la Costituzione, che «rappresenta i fondamenti dell’ordinamento giuridico, la certezza del diritto di tutti e disciplina i diritti e le libertà». «Quando sono entrata in carica come presidente ho giurato, come i miei predecessori, su questa Costituzione», che regola anche il funzionamento di tutti gli organi statali e tutte le leggi vi si devono conformare.

Dnes má táto ústava svoj deň. Pripomeňme si spoločne jej dôležitosť.Pekný Deň Ústavy vám želám! Uverejnil používateľ Pondelok 31. augusta 2020

Il presidente della Corte costituzionale, Ivan Fiačan, ha notato che il paese è in costante evoluzione, e dunque l’ordinamento giuridico inclusa la stessa Costituzione deve necessariamente rispondere a questi cambiamenti per mantenere la propria vitalità.

Oggi pomeriggio il presidente del Parlamento Boris Kollár consegnerà, in una cerimonia al Castello di Bratislava, il Premio di Stato Jozef Miloslav Hurban, che sarà trasmessa in diretta dal canale televisivo TA3. Tra i premiati ci saranno il medico esperto in medicina tropicale e infettivologia Vladimír Krčméry, fondatore dell’Università privata di salute e lavoro sociale Santa Elisabetta a Bratislava, e Milan Kňažko e Ján Budaj, due volti molto noti della Rivoluzione di velluto del 1989 di cui pochi mesi fa si è celebrano il 30° anniversario. Premiati “in memoriam” anche il beato Pavol Peter Gojdič, vescovo eparca di Prešov che morì in prigionia sotto il regime comunista, e il rabbino Romi Cohn, nato a Bratislava, che nonostante fosse solo un ragazzino ebbe un ruolo importante nel salvataggio di decine di ebrei dalla deportazione, e da morte sicura, durante la seconda guerra mondiale e nel dopoguerra contribuì al restauro del monumento a Chatam Sófer, visitato da ebrei di tutto il mondo.

(La redazione)



Foto NRSR